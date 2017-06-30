Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, из-за ремонта на водопроводе завтра с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Гоголя, д. 40, д. 42, д. 44.
Как сообщает сайт администрации областного центра, из-за ремонта на водопроводе завтра с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Гоголя, д. 40, д. 42, д. 44.
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