Сегодня в Рязанском строительном колледже состоялся очередной выпуск специалистов

Дипломы об окончании получили мастера отделочных строительных работ и художники-оформители. Девять человек получили дипломы с отличием. Среди них Александр Почкин, Наталья Меркушова, Дарья Парамонова и другие. В этом году в колледже самый высокий процент студентов, получивших «красные» дипломы. Всего в этом году Рязанский строительный колледж подготовил 199 специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Все они трудоустроены. Некоторые намерены продолжить образование.

Примечательно, что среди выпускников есть и те, кто получил профессию в зрелом возрасте. Как сказал директор колледжа Александр Суслов, у Екатерины Романовой было огромное желание стать художником-оформителем. И теперь она стала полноправным исполнителем художественных работ. В колледже такие примеры, когда вместе с молодыми обучаются представители старших возрастов, не редкость. Мастера, Мариам Григорян и Татьяна Поскрякова тепло отзываются о своих выпускниках, выразили готовность и после выпуска помогать им советом и делом.

Выпускников Рязанского строительного колледжа поздравил исполнительный директор регионального Союза строителей Вячеслав Немчинов. За высокие показатели в учебе, активную общественную работу многие выпускники были награждены почетными грамотами.