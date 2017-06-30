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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В Рязанской области обсудили вопросы охраны окружающей среды

15:39 / Экология
В Рязанской области обсудили вопросы охраны окружающей среды

Третий открытый форум по вопросам экологии провели в универсальной научной библиотеке им. Горького сотрудники прокуратуры Рязанской области.

В работе форума, который прошел в рамках живого разговора, приняли участие сотрудники надзорных и контролирующих ведомств, Роспотребнадзора, коммунального комплекса, жилищного фонда и благоустройства министерства ТЭК и ЖКХ и Общественной палаты Рязанской области.

Заместитель областного прокурора Юрий Монахов отметил, что экологические нарушения затрагивают все слои общества. В структуре выявленных прокурорами нарушений законов в экологической сфере более 50 процентов связаны с отходами производства и потребления.

Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Надежда Соловьева отметила наиболее серьезные. В их числе и загрязнение атмосферного воздуха. В 2016 году от стационарных источников, крупных промышленных предприятий в атмосферный воздух попало около 100 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Более подробно о нарушениях в этой сфере рассказал рязанский межрайонный прокурор Алексей Секин. Ближе к завершению форума его выступление дополнила заместитель начальника Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Гробова.

На форуме были затронуты вопросы профилактики образования несанкционированных свалок и их ликвидации, утверждение территориальной схемы обращения с отходами (Рязань входит в пятерку городов, в которых такая схема пока не принята) и необходимость скорейшего выбора регионального оператора по сбору, утилизации, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

Участники форума заключили, что вопросы охраны окружающей среды не должны оставаться без внимания, так как от их решения напрямую зависит здоровье населения региона и страны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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