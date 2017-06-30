На Рязанском кирпичном заводе прошел учебно-производственный практикум для студентов

В рамках реализации проекта «Оцени свою профессию!» на площадке ЗАО «Рязанский кирпичный завод» прошел учебно-производственный практикум «Высокотехнологические промышленные производства».

В практикуме приняли участие более 100 студентов рязанских вузов. Старт проекту дали министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская, заместитель министра промышленности, инновационных и информационных технологий области Игорь Кучин, ректор Рязанского института (филиала) Московского политехнического института Игорь Мурог.

Проект служит популяризации среди молодежи технических профессий, ориентирует студентов вузов на выбор наиболее востребованных на рязанских предприятиях специальностей, налаживание связей между предприятиями и будущими специалистами. Инициатором проекта выступил председатель профкома ЗАО «РКЗ» Олег Сорокотяга . Его поддержал трудовой коллектив предприятия.

Перед собравшимися с приветственным словом выступил директор Рязанского кирпичного завода Василий Горшков, Он отметил, что, несмотря на многолетнюю историю, предприятие постоянно модернизируется и совершенствуется. В настоящее время оно оснащено самым современным оборудованием . Здесь постоянно внедряются инновационные технологии, благодаря которым продукция завода обладает высокими техническими характеристиками. Производство является экологически безопасным и практически полностью автоматизировано.

Присутствующая на встрече председатель Торгово-промышленной палаты Рязанской области, депутат областной Думы Татьяна Гусева отметила, что «реализация данного проекта дает возможность познакомиться с промышленным производством, увидеть на практике, какие обязанности выполняют специалисты, пообщаться с работниками предприятий. Все это позволяет решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым – нацеливать будущих специалистов на получение востребованных профессий, совершенствовать профориентационную работу» .

Организаторы акции уверены, что такие встречи помогут будущим специалистом точнее определиться с выбранной профессией, увидеть, как может выглядеть их работа по завершении обучения. Экскурсии и занятия на производстве инициаторы проекта планируют сделать регулярными.