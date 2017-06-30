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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В Рязанской области подозреваемый в налоговом преступлении возместил ущерб государству на сумму более 5 миллионов рублей

16:23 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, в производстве находилось уголовное дело в отношении руководителя одного из рязанских организаций, занимающихся грузоперевозками. Мужчину подозревали в уклонении от уплаты налогов с организации.

Установлено, что в период с 4 квартала 2014 года по 2 квартал 2015 года подозреваемый включил ложные сведения в налоговые декларации в связи с фиктивным оформлением сделок по перевозке грузов. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в крупном размере на сумму более 5 миллионов рублей.

В соответствии с действующим уголовным законодательством гражданин, впервые совершивший преступление, предусмотренное ст.199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причинённый бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещён в полном объёме.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый в полном объёме оплатил недоимку по налогу и начисленные пени, в связи с чем уголовное дело прекращено.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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