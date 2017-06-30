В Рязанской области прошли торжества по случаю 15-летия со дня перенесения мощей святителя Феофана Затворника

15 лет назад – 29 июня 2002 г. – по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II мощи святителя Феофана, Затворника Вышенского, были перенесены из села Эммануиловка в Успенскую церковь Вышенского монастыря в Шацком районе. В память об этом событии было принято решение совершать празднование перенесения мощей святого на общецерковном уровне. Этот праздник был включен во все церковные календари.

Сегодня в обитель приехали многочисленные паломники, в том числе из Швеции. Праздничную литургию в Казанском храме монастыря возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Ему сослужили епископ Скопинский и Шацкий Матфей, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, архиереи из других епархий Русской православной церкви. За богослужением молились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин, министр культуры и туризма области Виталий Попов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, руководители силовых ведомств.

– Святитель Феофан Затворник – особая фигура в Русской православной церкви, это великий мыслитель земли русской. Сегодня готовятся к изданию его труды в 50-ти томах. Но даже они не смогли вместить полностью все наследие, которое оставил нам святитель. За последние годы в обители проделала огромная работа по ее восстановлению. Уверен, что, когда монастырь полностью преобразится, мы увидим здесь нескончаемый поток людей. Отрадно, что благоустраиваются окрестности монастыря. Ведь духовное возрождение неизбежно влечет за собой возрождение жизни в целом, – говорит Николай Овсиенко.

После литургии гости возложили цветы к памятнику Феофана Затворника на площади перед обителью и посетили открывшуюся фотовыставку, посвященную истории возрождения монастыря.