Как сообщает сайт регионального министерства природопользования, на территории Касимовского лесничества прошел массовый субботник по уборке леса от мусора. В нем участвовали более 50 человек. В ходе субботника собрали и ликвидировали 25 тонн бытовых отходов.
В одном из лесничеств Рязанской области во время субботника собрали 25 тонн бытовых отходов
17:01 29.06.2017 / Экология
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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