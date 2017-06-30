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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В одном из лесничеств Рязанской области во время субботника собрали 25 тонн бытовых отходов

17:01 / Экология

Как сообщает сайт регионального министерства природопользования, на территории Касимовского лесничества прошел массовый субботник по уборке леса от мусора. В нем участвовали более 50 человек. В ходе субботника собрали и ликвидировали 25 тонн бытовых отходов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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