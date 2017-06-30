Рязанский художник провел для ветеранов МВД России экскурсию в музее реалистического искусства

Живописец, член Союза художников России Владимир Янаки стал одним из организаторов поездки в Москву для заслуженных сотрудников ведомства и членов их семей. Содействовали ему Совет ветеранов органов внутренних дел области и управление по работе с личным составом регионального УМВД. Гости из Рязани осмотрели собрание института русского реалистического искусства.

Опытные искусствоведы рассказали посетителям о живописцах прошлого века – И. Грабаре, К. Коровине, А. Дейнеке, Ю. Пименове, Г. Нисском и других. В собрании ИРРИ находится и несколько работ самого Владимира Янаки. Автор ответил на вопросы экскурсантов у своего полотна «Щедрая осень», на котором изображены бабушки с яблоками на улице села Константинова.

Владимир Янаки – живописец-реалист, педагог, отличник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Участвует в региональных и всероссийских выставках с 2001 года, а с 2007 года является членом Союза художников России. Обладатель множества наград, в том числе знака «За содействие МВД России».

Фото из личного архива Владимира Янаки