В избирательной комиссии Рязанской области будет создана «горячая линия»

Об этом сообщили на очередном заседании облизбиркома. «Горячая линия» будет помогать работе территориальным избирательным комиссиям и МФЦ. Дежурить на линии будут члены избирательной комиссии с правом решающего голоса. Работать «горячая линия» будет по будням – с 26 июля по 10 сентября.

На рассмотрение был вынесен вопрос об объемах сведений о кандидатах на должность губернатора Рязанской области для информирования избирателей. Было принято решение оставить объем сведений таким же, какой был принят в 2012 году. В него войдут биографические данные кандидатов, сведения об их доходах и имуществе, банковских счетах, наличии непогашенных судимостей и иностранного гражданства, о профессиональном образовании и месте жительства.

На заседании было объявлено, что облизбирком получил извещения от регионального отделения КПРФ и «Российского общенационального союза», о том, что эти политические партии желают выдвинуть кандидатов на должность губернатора Рязанской области.