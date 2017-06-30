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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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85 граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Рязанской области успешно сдали госэкзамены

17:51 / Общество

С 1 сентября прошлого года в школах учебно-консультационных пунктов УИС региона к обучению приступили 450 осужденных. Их обеспечили учебной литературой, наглядными пособиями, демонстрационными материалами и письменными принадлежностями.

За 2016-2017 учебный год ГВЭ и ЕГЭ в колониях сдали 85 человек. 9 человек получили общее начальное образование, 55 – общее основное и 62 человека полное среднее.

В исправительных учреждениях области учителя торжественно поздравили осужденных с успешной сдачей экзаменов. Все учащиеся достойно справились с испытаниями.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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