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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В Касимовском районе Рязанской области стартовал проект «Чистый взгляд на чистую воду»

17:51 / Экология
В Касимовском районе Рязанской области стартовал проект «Чистый взгляд на чистую воду»

Первый экологический десант, инициированный коллективом частного предприятия «ИП Локшина», состоялся на берегу Сынтульского озера. Их поддержали члены молодёжной администрации района, волонтерские отряды и местные жители.

В этот день добровольцы вышли очистить берег озера от мусора, лишней травы и кустарников. Пример подавали инициаторы акции.

- Наше предприятие развивает туристическое направление, - рассказывает Игорь Локшин. – Мы привозим гостей из других районов нашей области , из других регионов , знакомим с историей и природой нашего района, и гордимся тем, что все гости уезжают влюбленными в наш край. Для нас очень важно, чтобы наши уникальные, заповедные места оставались такими, какими и должны быть: красивыми, уютными и чистыми. И потому мы хотим научить людей беречь все то, что щедро подарила нам природа.

Сынтульское озеро, где стартовал проект , - памятник природы регионального значения , оно относится к особо охраняемой природной территории. Организаторы уверены, что проект несет важную воспитательную миссию: он будет способствовать реализации призыва главы региона Николая Любимова ценить и беречь природные достопримечательности области, дает возможность развить интерес и повысить ответственность населения за сохранение природы родного края как части национального богатства.

Перед началом уборки с приветственным словом к участникам проекта обратился глава Касимовского района Валерий Лунин.

– 2017 год – год значительных преобразований в сфере экологии. Как отметил руководитель нашего региона Николай Любимов, в этом году в Рязанской области будет благоустроено не менее 17 парков, скверов и других мест отдыха, сотни дворов и общественных пространств, – сказал Валерий Леонидович. – Мы, жители Касимовского района, не стоим в стороне от этого важного процесса. Сегодня у нас стартует проект, имеющий ярко выраженную социальную и экологическую направленность. Я выражаю благодарность его инициаторам и всем жителям, принимающим участие в сегодняшней акции.

После презентации проекта добровольцы, вооружившись необходимым инвентарем, разошлись по берегу наводить порядок. За три часа они собрали и вывезли 14 тонн бытового мусора.

Но дело не ограничится одной акцией. В течение лета участники проекта «Чистый взгляд на чистую воду» планируют убрать и облагородить территорию у родников «Всех скорбящих радость» (возле лагеря «Ласточка», в Лощининском сельском поселении и «Параскевы Пятницы» на территории Булгаковского сельского поселения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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