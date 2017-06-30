Глава рязанского региона Николай Любимов побывал у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Павловича Лапаева

В гостях у ветерана глава региона Николай Любимов побывал сегодня в рамках поездки в Захаровский район

В этом году Дмитрий Павлович отметил 90-летие. За чашкой чая он рассказал главе региона Николаю Любимову о своей жизни в военное и мирное время. В армию был призван в 1944 году в стрелковый полк Пензенской области. Вернувшись на родину в 1946 году, долгое время работал на заводе «Дубильщик». Стаж трудовой деятельности насчитывает более полувека.

У Дмитрия Павловича Лапаева большая семья: пять детей, пять внуков и восемь правнуков. Несмотря на возраст, он принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Глава региона Николай Любимов отметил, что ветеран принадлежит к легендарному поколению победителей – целеустремленному, честному, непритязательному, которое с честью прошло через трудности военного времени, восстановило страну.

Война – самое страшное, что может быть на земле. Очень важно, что во всех испытаниях, которые вы пережили, вы сохранили любовь к Родине, оставались сопричастным к ее судьбе, – подчеркнул глава региона. – Ваша жизнь – достойный пример для молодежи, для всех нас.

От правительства региона Дмитрия Павловича Лапаева наградили юбилейной медалью «80 лет Рязанской области». Дмитрий Павлович поблагодарил главу региона Николая Любимова за большое внимание к ветеранам.

Источник: сайт правительства Рязанской области