08:20 МСК
Пятница
30 / 06 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
95

Глава рязанского региона Николай Любимов побывал у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Павловича Лапаева

18:37 / Власть
В гостях у ветерана глава региона Николай Любимов побывал сегодня в рамках поездки в Захаровский район

В этом году Дмитрий Павлович отметил 90-летие. За чашкой чая он рассказал главе региона Николаю Любимову о своей жизни в военное и мирное время. В армию был призван в 1944 году в стрелковый полк Пензенской области. Вернувшись на родину в 1946 году, долгое время работал на заводе «Дубильщик». Стаж трудовой деятельности насчитывает более полувека.

У Дмитрия Павловича Лапаева большая семья: пять детей, пять внуков и восемь правнуков. Несмотря на возраст, он принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Глава региона Николай Любимов отметил, что ветеран принадлежит к легендарному поколению победителей – целеустремленному, честному, непритязательному, которое с честью прошло через трудности военного времени, восстановило страну.

Война – самое страшное, что может быть на земле. Очень важно, что во всех испытаниях, которые вы пережили, вы сохранили любовь к Родине, оставались сопричастным к ее судьбе, – подчеркнул глава региона. – Ваша жизнь – достойный пример для молодежи, для всех нас.

От правительства региона Дмитрия Павловича Лапаева наградили юбилейной медалью «80 лет Рязанской области». Дмитрий Павлович поблагодарил главу региона Николая Любимова за большое внимание к ветеранам.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Определена дата празднования Дня города Рязани

Территория эколого-биологического центра в Рязани вновь переведена в зону парков и скверов

За первый квартал этого года было потрачено более полутора миллиардов рублей из бюджета Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:46
Рязанский художник провел для ветеранов МВД России экскурсию в музее реалистического искусства
17:30
По одной из улиц Рязани перекрыли автомобильное движение
17:01
В одном из лесничеств Рязанской области во время субботника собрали 25 тонн бытовых отходов
16:46
В Рязанской области прошли торжества по случаю 15-летия со дня перенесения мощей святителя Феофана Затворника
16:23
В Рязанской области подозреваемый в налоговом преступлении возместил ущерб государству на сумму более 5 миллионов рублей
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы