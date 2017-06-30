В Рязанской области для рожениц открыли зону доступа Wi-Fi

С идеей открыть доступ к Интернету для пациенток выступили сотрудники Касимовского роддома

В родильном отделении Касимовской центральной районной больницы в рамках социального проекта информатизации медицинских учреждений состоялось открытие зоны доступа Wi-Fi.

С идеей организации беспроводного доступа в сеть Интернет для рожениц выступила заведующая отделением Наталья Афонина. Она уверена, что возможность общаться со своими близкими, получать нужную информацию, скачивать книги и фильмы положительно сказывается на состоянии беременных и только что родивших женщин.

Руководство ЦРБ инициативу поддержало, ведь она по-своему помогает решать задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым: добиться предоставления качественных медицинских услуг на самом современном уровне.

Презентация проекта была организована в рамках программы дня открытых дверей в медицинском учреждении. На встречу были приглашены пациентки, их родные, сотрудники медицинских учреждений города, представители общественности. Представляя свой проект, Наталья Афонина рассказала:

– Исследования, посвящённые вопросам социальной адаптации беременных женщин, показывают, что на их самочувствие, помимо изменений, происходящих в организме, влияют и социально-психологические факторы. Благоприятное протекание беременности напрямую зависит от наличия комфортной атмосферы вокруг женщины и позитивных взаимоотношений с ее окружением. Для того, чтобы роженицы чувствовали себя более комфортно в здании больницы, я и предложила открыть в родильном отделении зону доступа Wi-Fi. В Интернете женщины могут общаться, узнавать последние новости и организовывать свой досуг .

Для реализации проекта были определены зоны доступа к сети, создан технический план, закуплено и установлено необходимое оборудование. Проложено 300 метров кабельных сетей и установлены 3 точки доступа с возможностью роуминга. Большое внимание уделено организации системы контроля, позволяющей вести статистику беспроводного подключения абонентов к сети Интернет и предотвращать доступ к ресурсам, входящим в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Кроме того, планируется создание специализированного сайта с соответствующим контентом для пользователей беспроводной сети в роддоме.

Пациентки палаты патологии, расположившись в уютной зоне отдыха, тут же проверили возможности быстрой связи на своих ноутбуках, планшетах и смартфонах.

– Создание беспроводной зоны доступа к сети Интернет уже сегодня позволяет нам чаще общаться со своими родными, а став мамами, мы сможем показать им малыша буквально в первые минуты его жизни, – сказала во время беседы с участниками презентации будущая мама Дарья Горбачева. – Быстрая связь даёт возможность вести активную переписку на форумах, делиться друг с другом ценными житейскими советами, получать рекомендации специалистов по питанию и уходу за ребенком. Одним словом, с подключением зоны доступа Wi-Fi мы почувствовали себя более комфортно в больничной палате, и надеемся, что это поможет нам быстрее выздороветь.

Проект, инициированный сотрудниками отделения, предполагается расширить и распространить в других подразделениях больницы.