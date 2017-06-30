10:26 МСК
Пятница
30 / 06 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
108

В Чучковском районе Рязанской области стартовал «Спортивный клуб на колесах»

20:32 / Общество
Сегодня в р.п. Чучково был дан старт автомобильному маршруту «Спортивный клуб на колесах», который пройдет в рамках социального проекта «Физическая культура для всех и каждого»
В Чучковском районе Рязанской области стартовал «Спортивный клуб на колесах»

В мероприятии приняли участие руководители муниципального образования, студенты, школьники, спортсмены, трудовые коллективы, жители Чучковского района. 

Автомаршрут «Спортивный клуб на колесах» разработан по инициативе коллектива Чучковской центральной районной больницы. По населенным пунктам района отправился микроавтобус, укомплектованный спортивным снаряжением для проведения массовых спортивных мероприятий.

На Центральном стадионе поселка прошла массовая зарядка и соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Участникам праздника была предоставлена возможность попробовать выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Инициатива «Спортивный клуб на колесах», проявленная в Чучковском районе, направлена на привлечение жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, распространение здорового образа жизни и решает одну из задач, поставленную руководителем Рязанской области Николаем Любимовым: повысить социальное самочувствие граждан. Глава региона подчеркивает, что в области ведется системная работа, в том числе по развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах. «Правительство будет работать над тем, чтобы еще в 14 районах области появились новые ФОКи, и они были востребованы жителями», – сказал Николай Любимов. Он также отметил, что для массового вовлечения людей в физкультуру и спорт, кроме ФОКов необходимо задействовать спортзалы местных школ, создавать спортплощадки во дворах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

85 граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Рязанской области успешно сдали госэкзамены

В избирательной комиссии Рязанской области будет создана «горячая линия»

В Рязанской области подозреваемый в налоговом преступлении возместил ущерб государству на сумму более 5 миллионов рублей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:02
Три рязанских агропредприятия вновь вошли в ТОП-50 производителей молока в России
19:38
В Рязанской области для рожениц открыли зону доступа Wi-Fi
18:37
Глава рязанского региона Николай Любимов побывал у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Павловича Лапаева
17:51
85 граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Рязанской области успешно сдали госэкзамены
17:51
В Касимовском районе Рязанской области стартовал проект «Чистый взгляд на чистую воду»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы