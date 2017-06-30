В Чучковском районе Рязанской области стартовал «Спортивный клуб на колесах»

Сегодня в р.п. Чучково был дан старт автомобильному маршруту «Спортивный клуб на колесах», который пройдет в рамках социального проекта «Физическая культура для всех и каждого»

В мероприятии приняли участие руководители муниципального образования, студенты, школьники, спортсмены, трудовые коллективы, жители Чучковского района.

Автомаршрут «Спортивный клуб на колесах» разработан по инициативе коллектива Чучковской центральной районной больницы. По населенным пунктам района отправился микроавтобус, укомплектованный спортивным снаряжением для проведения массовых спортивных мероприятий.

На Центральном стадионе поселка прошла массовая зарядка и соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Участникам праздника была предоставлена возможность попробовать выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Инициатива «Спортивный клуб на колесах», проявленная в Чучковском районе, направлена на привлечение жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, распространение здорового образа жизни и решает одну из задач, поставленную руководителем Рязанской области Николаем Любимовым: повысить социальное самочувствие граждан. Глава региона подчеркивает, что в области ведется системная работа, в том числе по развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах. «Правительство будет работать над тем, чтобы еще в 14 районах области появились новые ФОКи, и они были востребованы жителями», – сказал Николай Любимов. Он также отметил, что для массового вовлечения людей в физкультуру и спорт, кроме ФОКов необходимо задействовать спортзалы местных школ, создавать спортплощадки во дворах.