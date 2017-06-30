Испытание веры

Корреспондент «РВ» делится впечатлениями от увиденного на Великорецком крестном ходу

Выхожу из палатки в три часа ночи, поеживаясь от холода. Над головой – немеркнущий свет июньского неба. Колокола сельского храма провожают 28-тысячную вереницу паломников. Натягиваю шапку и, глядя на уходящих богомольцев, тоже переобуваюсь в резиновые сапоги. Женщина помогает мне взвалить на плечи армейский рюкзак: «Ну, с Богом!» До места следующей ночевки около сорока километров по бездорожью…

Спустя два часа – привал в тиши березовой рощи. «В этот раз идти крестным ходом гораздо легче, – говорит мне Юлия Артемова из Задонска, расстилает пеленку на траве и садится рядом. – Помню, в прошлом году колени так болели, что обезболивающее пила. Еле дошла! Еще тарелку по дороге потеряла и бутылку для воды где-то оставила. Нашла маленький пластиковый стаканчик – ела из него и пила. Вот испытание было! Как выжила – не знаю, только с помощью Божией».

Детишки на привале затеяли игры. И это вполне естественно. Но, увидев, как впереди над головами паломников снова возвышаются хоругви, слышно пение певчих и мужчины поднимают на плечи икону Николая Чудотворца, сразу отбросили шутки в сторону. «Папа, возьми меня на ручки! Я хочу посмотреть, что там наверху…» – дергает отца за рукав маленькая дочка. Тот сажает ребенка на шею и отправляется дальше, в Великорецкий крестный ход – один из старейших и самых тяжелых в России.

Эта традиция родилась на вятской земле шесть столетий назад. Ежегодно в начале июня десятки тысяч паломников не только из нашей страны, но и ближнего зарубежья идут пешком 150 километров: 90 км из Кирова до села Великорецкого и 60 км обратно. По преданию, в этом селе в 1383 году крестьянину Агалакову явилась икона Николая Чудотворца. Спасая святыню от поругания язычников, жители перенесли ее с берегов реки Великой в город Хлынов (ныне Киров) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления. До 20-х годов прошлого века она находилась в Кафедральном соборе, но после его уничтожения образ исчез. Сегодня крестоходцы несут с собой один из его списков.

…Чем глубже дорога уходит в лес, тем труднее становится крестный путь. Прошедшие несколько дней назад дожди дают о себе знать – лужи и грязь по колено. Кто в калошах шлепает, кто в резиновых сапогах. Какой-то парень вообще снял обувь, подвернул штаны и идет босиком. Некоторые шагают по ухабам в кроссовках, промочив их, конечно, насквозь. Впереди мужчина поскользнулся и упал в грязь. На помощь сразу подбегают паломники. А рядом бабушка с палочкой идет. Видно, устала очень, с трудом переступает через кочки. Двое молодых парней подхватывают бабулю под руки и помогают преодолеть трудные участки пути. Мальчишки, вооружившись посохами, увлеченно измеряют глубину лесных луж и стремятся перейти их прямо по центру. Проходим по бревенчатому мостику, который установили несколько лет назад специально для крестоходцев. «Раньше здесь через болото шли по пояс. А куда деваться? Другой дороги не было», – говорит мне какая-то женщина.

В этом году впервые за шесть столетий праздничное Богослужение в селе Великорецком на месте явления иконы Николая Чудотворца возглавил предстоятель Русской православной церкви. Святейший патриарх Кирилл назвал Великорецкий крестный ход свидетельством живой веры нашего народа и способностью во имя Божие совершать подвиг.

Знакомый рассказал мне, как пару лет назад отправился в Великорецкий путь отряд спецназа. Мол, и не такие марш-броски совершали, в момент пройдем ваш крестный ход. Но уже на второй день бойцы, обессилев, развернулись обратно. И дело тут вовсе не в физической подготовке, а в силе молитвы, духа и веры.

Во время крестного пути идем через села. Местные жители у дороги встречают богомольцев. Ставят на крыльце домов кувшины с водой, кладут в тазы пирожки, овощи, фрукты и с искренней радостью говорят: «Спасибо вам, родные, что идете и за всех нас молитесь!» Наверное, так же встречали солдат, которые возвращались с фронта в годы войны… Всю обратную дорогу из села Великорецкого в Киров моросит дождь. Он то затихает, то барабанит с новой силой. Но никто не обращает на него внимания. Паломники, надев дождевики, в молитвенном настрое продолжают идти оставшиеся десятки километров. И только детишки начинают ныть:

– Папа, я больше не могу! Ну когда мы дойдем?

– Коля, мы с тобой, знаешь, сколько прошли? 147 километров! Еще немного осталось, потерпи, сынок…

В центре Кирова перекрыто движение. Каждый храм, мимо которого движется река людей, встречает крестный ход с иконой Николая Чудотворца праздничным колокольным звоном. У стен Успенского Трифонова мужского монастыря паломники обнимают друг друга, поздравляют с окончанием пути и обязательно добавляют: «Дай Бог до следующего крестного хода дожить!»