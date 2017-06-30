Андрейкин №2?

Арсений Балашов – подросток. Но способности его столь очевидны, что многие называют его будущим Андрейкиным

Перечислим некоторые из его последних достижений.

В 2013 году на дружеском шахматном турнире, проходившем в городском клубе «Интеллект», Арсений занял первое место в своей возрастной категории.

В 2014 году на первенстве Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек победил в категории до 11 лет.

В 2015 году Балашов выиграл личное первенство области по классическим шахматам среди юношей и девушек в категории до 13 лет.

В 2016 году в составе команды гимназии №2 занял первое место на областных финальных соревнованиях среди школьников «Белая ладья».

Также в 2016 году на межрегиональном шахматном турнире «Коломенская верста», проходившем в одноименном городе, Арсений занял четвертое место в своей возрастной категории.

В этом же году на первенстве ЦФО по классическим шахматам занял 2 место (в категории «юноши до 13 лет»).

В феврале 2017 года на городском шахматном турнире «Белая ладья» в составе команды гимназии №2 Балашов занял первое место.

В этом же году на первенстве России по классическим шахматам среди юношей и девушек (категория от 11 до 19 лет), проходившем в Сочи, он занял 9 место и стал лучшим среди рязанских шахматистов.

Арсений Балашов очень целеустремленный ребенок. Он участвует практически во всех турнирах по шахматам и очень часто становится призером или победителем.

Для него звание кандидата в мастера спорта далеко не предел.

Тому подтверждение – свежий факт. На днях в Сочи завершился финальный турнир по шахматам среди школьных команд «Белая ладья», в котором приняли участие 80 российских команд (в том числе и команда рязанской гимназии №2) и 17 иностранных: Англии, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Индии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии.

Тройка призеров «Белой ладьи-2017» выглядит следующим образом: 1. Индия – 31,5 личных очка (17 командных очков), 2. Армения – 25 (14), 3. Свердловская область – 24 (15). Рязанская команда заняла итоговое 66-е место, набрав 16,5 личных очка и 9 командных очков. То есть выступила, скажем так, «не очень».

Но есть для рязанских любителей шахмат и приятная новость. Наш земляк Арсений Балашов, игравший на лидерской 1-й доске, набрал 7,5 очка из 9 возможных (7 побед, 1 ничья, 1 поражение) и занял 5 место среди 97 конкурентов.