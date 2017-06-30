Шахматный турнир памяти Игоря Сенченко состоялся в Рязани

В соревнованиях, организованных управлением по физической культуре и массовому спорту горадминистрации и Ассоциацией шахмат города, приняли участие 67 спортсменов из Рязанской и Владимирской областей в возрасте до 17 лет.

Турнир проходил в 2-х категориях – А и Б. В турнире А за победу боролись спортсмены 2000–2005 годов рождения, в турнире Б – 2006 года и моложе.

По сумме набранных очков победу в командном первенстве одержал коллектив рязанской СДЮСШОР «Антей», все последние годы там работал тренером по шахматам как раз И.И. Сенченко. К стартам подготовил шахматистов тренер-преподаватель Николай Горшков.

Победителями и призерами в личном зачете стали:

Турнир А.

Юноши:

1 место – Иван Чуклин из СДЮСШОР «Антей».

2 место – Максим Дмитриев (Владимирская обл.).

3 место – Михаил Челебаев из СДЮСШОР «Антей».

Девушки:

1 место – Арина Бабаян ( Рязань).

2 место – Ангелина Устинович из СДЮСШОР «Антей».

3 место – Анна Севостьянова из СДЮСШОР «Антей».

Турнир Б.

Мальчики:

1 место – Артем Пронкин из СДЮСШОР «Антей».

2 место – Арсений Савкин из СДЮСШОР «Антей».

3 место – Петр Замахин из СДЮСШОР «Антей».

Девочки:

1 место – Анна Желтова из ДЮЦ «Надежда».

2 место – Дарья Орлова из ДЮСШ «Золотые купола».

3 место – Софья Сурова из ДЮСШ «Золотые купола».

Игорь Сенченко много лет преподавал шахматы в детских учреждениях города и был, пожалуй, лучшим тренером в Рязани. Правда, турнир лучше, по-моему, приурочить к дню рождения замечательного наставника, отмечаемому зимой, или проводить в конце лета, когда Сенченко не стало. Надеюсь, на будущий год организаторы это учтут.