Турнирная хроника

В Зарайске состоялся рейтинговый турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти многократного чемпиона района Александра Борисовича Федорова.

В нем участвовал шахматист из Александро-Невского района Рязанской области Николай Никитенко. Сыграл он хорошо и стал сильнейшим среди шахматистов в категории «ветераны». В общем зачете он выступил также неплохо – 4 место.

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Завершился 21-й международный шахматный фестиваль «Воронеж-2017» (Мемориал Алехина).

В «Мастер – опен», главном турнире, играли 137 шахматистов. Рязанец, международный мастер Дмитрий Панченко, с 4 очками из 9 занял 94 место.

В турнире «ФИДЕ – опен» играли 119 участников, здесь Владимир Савоськин из Ряжска набрал 4 очка и оказался на 83 месте, у юных рязанок Станиславы Смалевой 3 очка и 102 место, у Вероники Смалевой 2 очка и 115 место.

На прошедшем в рамках этого шахматного фестиваля «Рапид турнире» Дмитрий Панченко с 5,5 очка из 9 занял 31 место из 135 участников, в турнире также играли Мария Пивина (5 очков и 59 место) и Станислава Смалева, набравшая всего 2 очка.

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На чемпионате города Рязани по блицу прошло 2 этапа. По итогам этих этапов тройка лидеров выглядит следующим образом:

1 место – Владимир Васильев-старший, вторым идет Сергей Газзакаев, на 3 месте Владимир Васильев-младший.

Впереди еще 4 этапа: 13 августа, 17 сентября, 22 октября, 26 ноября.

Финал чемпионата по блицу состоится 17 декабря. Всего в соревнованиях участвуют 46 шахматистов.