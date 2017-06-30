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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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На старте – ветераны

00:01 / Игры разума
На старте – ветераны

В Рязани, в помещении городского шахматного клуба ДЮСШ, прошел чемпионат города по быстрым шахматам среди инвалидов войны и ветеранов боевых действий. Контроль времени турнира – 15 минут на партию каждому участнику. Турнир проведен на призы регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России».

На открытии чемпионата перед участниками выступил председатель этого отделения, полковник полиции в отставке Юрий Алексеевич Серегин. О буднях фронтового времени на полях сражений в 1941 – 1945 годах спортсменам рассказал инвалид Великой Отечественной войны, полковник в отставке, Почетный гражданин г. Рязани Александр Нефедович Шумкин. Потом участники турнира в честь погибших в Великой Отечественной войне зажгли свечи и почтили их память минутой молчания.

Места на турнире распределились следующим образом. Победу одержал Николай Андреевич Заводов, ветеран боевых действий, полковник милиции в отставке. Второе место – и это удивительное событие для человека такого возраста – завоевал уже упомянутый выше А.Н. Шумкин. Третьим стал Михаил Викторович Ермолаев, ветеран боевых действий, майор милиции в отставке.

Юрий Алексеевич Серегин после окончания турнира вручил награды победителю и призерам. Ценным подарком награжден Юрий Александрович Новиков, прапорщик милиции в отставке.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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