Всем миром

Село Малинищи Пронского района

Жизнь в Малинищах подтверждает истину: перспективным и крепким может быть лишь то село, где действует совместное производственное хозяйство

Молодой агроном едет на «Ниве» к своему строящемуся дому. В двухэтажном коттедже площадью 158 квадратных метров будет газ и вода. Обошелся он Евгению Коняеву приблизительно в 500 тыс. рублей со всеми коммуникациями. Остальные 2 млн. 59 тыс. вложило государство. Коняеву 25 лет, он приехал в Малинищи с женой и ребенком, устроился на работу в местное сельхозпредприятие и с его помощью вошел в социальную программу поддержки молодых специалистов на селе.

Евгений чувствует себя старше своих лет. И особенно в тот момент, когда приезжает в техникумы на уроки профориентации.

– Молодежь меня не всегда понимает, – честно признается он. – Все из деревень хотят ехать в города, а я из Рязани уехал в село. Труд от зари до зари сегодня не в почете, молодые люди ждут безумных денег, а о способах заработка у них какие-то мифические представления.

Солидности Евгению добавляют семья и дом, а еще уверенность в том, что он в этих пространственно-временных координатах не случайная точка, а необходимый человек. У него есть чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.

– Конечно, побегать пришлось, бумажная отчетность по программе такая, что больше думал не о строительстве, а как собрать кипу документов и уложиться в сжатые сроки – весь дом от фундамента до крыши со всеми коммунальными сетями нужно возвести за год и отчитаться перед государством – ну как успеть при нашем-то рабочем графике?

И все же у Евгения остается время на футбол. Он в спорте с семи лет, играл за футбольные клубы, был судьей всероссийских соревнований, и сейчас в Малинищах тренирует команду, которая может похвастаться удачным дебютом – третьим местом на спартакиаде трудящихся. Не хватает игрокам футбольного поля, но скоро оно появится, потому что у председателя ООО «Малинищи» загораются глаза, когда речь идет о спортивной жизни села. Павел Николаевич Материкин уже распорядился пригнать из Рязани грейдер.

***

История многих российских сел написана словно под копирку. Было хозяйство, потом рухнуло, работы не стало, молодежь уезжает, а старики возвращаются из городов доживать свой век… «А что у вас посмотреть, чем заняться?» – «А вон церковь, единственная наша достопримечательность». И только у одного человека есть осмысленная цель – у энергичного батюшки.

Но такую заурядную историю в Малинищах вам не расскажут. Тут нет ни одного заколоченного дома. А если какой случайно и продается, то на него сразу находится несколько покупателей.

Детей на улице столько, словно все классы с уроков отпустили. Бросают велики на асфальте и бегом в культурно-спортивный центр. А можно погонять мяч на мини-площадке с резиновым покрытием возле школы. Из разговора с ее директором Виктором Майзиным узнаю, что есть здесь кадетский класс. Правда, он надолго остался без шефов. Организовали его рязанские казаки, но потом к затее охладели, а бросать начатое педагогам не хотелось. Да и ребятам понравилось чувствовать себя особенными – они проходят строевую и медицинскую подготовку, основы православной культуры, участвуют в профильных военных сменах летних лагерей. Все пятеро выпускников нынешнего года сдали базовый ЕГЭ по математике на «пятерки». С такими умницами педагогам жалко расставаться. Теплые чувства испытывает к казачатам и руководитель местной танцевальной студии «Смородина» Сергей Кирюшкин. Он сожалеет, что все ребята уезжают из села на учебу. Поступать будут на факультеты истории, экономики, международных отношений. И только Лена Назарова едет учиться на отделение хореографии в Шацкий колледж культуры. Но прощание – только завтра. А сейчас последняя репетиция в студии, казачья плясовая!

***

Не раз в селе слышал я фразы: хозяйство помогло (его по-прежнему здесь называют «сов­хоз»), «совхоз сделал», «совхоз подарил». Сшил костюмы, купил ткани, оборудовал спортзал для игры в футбол… Вывоз стихийных свалок, покос травы, покупка призов для соревнований и подарков ветеранам – тоже предмет заботы хозяйства.

– Я не люблю других обременять проблемами, но когда долго не вижусь с Павлом Николаевичем, он сам звонит: чего, мол, денег не просишь, – смеется глава сельского поселения Елена Николаевна Клинкова.

Такие, как Материкин, в 90-х годах у реформаторов были не в чести, им ставили палки в колеса и в чем только не упрекали: в сов­ковости, несовременности, неумении увидеть перспективу.

Хорошими и правильными были те, кто воспевал мелкотоварное производство, перепродавал и закладывал в банки земельные паи, распиливал животноводческие комплексы и растаскивал по винтикам технику… Сотни фермеров на месте колхозов поднялись и выстояли, зато тысячи, если не десятки тысяч деревень по всей стране остались лежать на боку. Нет там больше ни людей, ни будущего. В Малинищах разъехавшихся работников потом по всей стране собирали, пытались заинтересовать, гарантировали уверенность в зав­трашнем дне и достаток.

– Шесть семей уходили в свободное плавание, и все стали нищими, – подводит итог староста села, главный зоотехник ООО «Малинищи» Андрей Ставаракий.

В «Малинищах» добились, чтобы вместо сгоревшего клуба построили роскошный даже по городским меркам культурно-спортивный комплекс. Зрительный зал оборудовали так же, как в Рязанском музыкальном театре. Жителям доступны столичные и областные премьеры. С помощью новейшей проекционной аппаратуры ведутся прямые трансляции из концертного зала имени Чайковского. За счет хозяйства сделали проектную документацию на газовые сети. И в селе стало тепло и уютно в любое время года. Хозяйство дает работу четыремстам работникам в высокий сезон, а в среднем круглый год здесь трудятся 200 человек. Есть работа – есть семьи. Появились детский сад и здание полной средней школы, ФАП и культурно-спортивный центр с творческими коллективами.

Председателю об успехах говорить скучно. «Ну построили мы новейший доильный молочный блок по немецкой технологии – кому это интересно?»

Излишнюю скромность Павла Николаевича пытается компенсировать глава поселения. На фоне карты местности рассказывает, какое строительство ведет хозяйство на землях, которые только недавно вошли в состав села по новому генплану. Под многоквартирные дома для специалистов выделено пять участков. Ждут здесь инженера, бухгалтера, зоотехника, механизаторов…

Мы увидели участки, предназначенные многодетным семьям. За два года 38 семей получили земельные наделы. Есть надежда, что с их освоением начнется прирост населения.

***

Даже в таком зажиточном селе глава смотрит на местное самоуправление без особого оптимизма. Суть его пока сосредоточена в одной фразе: «Денег нет, но надо».

Недавно свалилась новая напасть – обязали принять в собственность территорию бывшей военной базы. Ее давно покинули военные, и все это время брошенные земли служили укромным местечком для нелегального складирования бытовых отходов. Теперь ликвидировать свалку поселение обязано за свой счет, а это сотни тысяч рублей, которые собрать невозможно исходя из местной налоговой базы. Пока мы осматривали подземные бункеры и тоннели, скрытые за мертвыми толщами бетона, обнаружилась еще одна проблема – кто-то ворует тоннами землю, срезает экскаватором часть холма.

Не знает администрация, как бороться с транзитным транспортом. 60-тонные грузовики взяли моду разъезжать по селам, минуя пункты весового контроля. Причем эти маршруты указаны у них в путевых листах. Нет нужды объяснять, в какую кашу превращаются дороги и какой опасности подвергаются дети. Ведь пешеходные тротуары в селах, как известно, не предусмотрены.

В конце дня мы заглядываем в гости к Ирине Демидовой. Заведует она местным культурно-спортивным центром, а в свободное время любит заниматься пчеловодством. Муж своими руками изготовил 30 ульев, для семьи это и отдых, и неплохой приработок, мед раскупается быстро, и удалось достроить просторный дом. На пасеке мы вдыхаем целебный воздух, который располагает к покою и созерцанию. Да и пейзаж за забором лирический – церковь Тихвинской иконы Божьей Матери XVII века. Храм больше похож на живописные руины. Поэтому в селе задумали строить новый.

– Завтра батюшка вернется с сессии и пойдем обсуждать проект, – говорит глава сельского поселения Елена Клинкова. – От кого ждем помощи? Конечно же, от хозяйства. Без него ни одно большое дело у нас не обходится.