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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Дорожный просвет

00:01 / Путевой лист
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Дорожный просвет
Фото автора.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе рабочей поездки в Рязанскую область дал понять, что состояние дорог в регионе скоро изменится к лучшему.

На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Николаем Любимовым Министр транспорта РФ Максим Соколов обсуждал вопросы развития транспортной инфраструктуры Рязанской области и реализации в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам министра, состоянию автодорог, дорожному строительству в регионах сегодня уделяется основное внимание.

В настоящее время 72% федеральных трасс приведено в нормативное состояние. К концу года планируется, что этот показатель будет еще выше.

«Теперь стоит задача – совместными усилиями привести в порядок региональные, муниципальные и местные дороги, добиться коренного перелома в этом вопросе. Об этом говорил Президент России В.В. Путин во время «прямой линии». Именно на эту цель и направлен проект «Безопасные и качественные дороги.

В Рязанской области работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется согласно утвержденным планам-графикам. Практически по всем объектам улично-дорожной сети, находящимся в рамках агломерации, ведутся работы, уже есть позитивные результаты. Налажено тесное взаимодействие между ведомством и правительством Рязанской области, что позволит выполнить поставленные задачи и добиться большого прорыва в повышении качества и безопасности автомобильных дорог».

Совокупный объем федеральных и региональных инвестиций, которые будут вложены в дороги Рязанской области в 2017 году, а это более 7 млрд. рублей, даст масштабный эффект. Надеюсь, жители региона и гости замечательного рязанского края увидят результат. Это будут не только ровные, качественные, отвечающие всем международным стандартам дороги, но и самое главное – безопасные», – заверил рязанцев Министр транспорта РФ Максим Соколов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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