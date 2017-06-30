Встречное движение

C 1 июля приобрести первый автомобиль можно будет со скидкой

Минпромторг России продолжает поддерживать отечественный рынок автопроизводителей. С завтрашнего дня будут запущены в действие новые государственные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский фермер» и другие. Для реализации программ уже выделено 7,5 миллиарда рублей.

Половина средств уйдет на легковушки, остальные деньги – для лизинга. Приятно, что будет сохранено действие прежних кредитных программ. При этом скидки суммируются. Например, если автомобиль стоит 1 млн. рублей, то на него покупатель уже получит скидку 10% по действующим программам, т.е. 100 тысяч рублей + 2,5% дисконт.

В программе «Первый автомобиль» сможет участвовать любой совершеннолетний житель России. Главное, чтобы он покупал первый в своей жизни автомобиль. Скидку на семейный автомобиль получат семьи, где есть хотя бы двое маленьких детей.

С 1 июля в России стартует сразу несколько государственных программ поддержки авторынка страны. Скидка на выбранные модели составит 10% при ограничении по стоимости в 1,45 млн. рублей. Во второй месяц лета 2017 года начнут действовать лизинговые программы «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». По этим программам покупатели получат дополнительную скидку в 10%. Кроме субсидирования процентной ставки, предлагается дисконт в размере 10% от стоимости авто, то есть к 10% прибавляются еще 2,5%. Покупатели также смогут стать участниками программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Условия этих программ просты: в первом случае автомобиль должен быть у клиента первым, во втором – машину смогут позволить себе те, у кого в семье два ребенка.