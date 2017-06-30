Трагическое ДТП на мосту

В Сасове уже 10 дней обсуждают причины, приведшие к гибели мотоциклиста

Авария произошла на мосту через реку Цну. По предварительной информации, мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и упал. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудниками ГИБДД усилена работа в отношении мотоциклистов. Проводятся дополнительные профилактические мероприятия. В ходе рейда, который в конце июня был организован сотрудниками батальона ДПС, выявлено более 10 нарушений ПДД.

Как правило, наиболее распространенными нарушениями являются управление мототранспортом водителями, не имеющими при себе документов на право управления, регистрационных документов на транспортное средство, а также управление мотоциклом либо перевозка пассажиров без мотошлемов.

Мотоциклы и скутеры являются самым травмоопасным видом транспорта, но, к сожалению, не все это понимают, именно поэтому в летнее время печальная статистика пополняется новыми происшествиями. Вот лишь несколько примеров.

Утром выходного дня в Рязани на Солотчинском шоссе 25-летний житель села Поляны, управляя мотоциклом «Кавасаки» без государственных регистрационных знаков и не имея прав, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице через несколько часов. Его пассажир с травмами госпитализирован. В момент происшествия молодые люди были без шлемов.

Вечером этого же дня на 7-м километре дороги Рыбное–Константиново 15-летний водитель мотоцикла «Хонда» без государственных регистрационных знаков начал совершать обгон двигающегося впереди автомобиля «Москвич», который в этот момент осуществлял поворот налево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с переломом ноги госпитализирован в больницу. В соответствии с законодательством молодой человек не мог управлять мотоциклом, так как получить водительское удостоверение ему можно только с 16 лет.