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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Факты истории

00:01 / Путевой лист

Зарулил не туда

Василий Шукшин был абитуриентом Рязанского автомобильного училища

Талантливый писатель, сценарист, кинорежиссер и киноактер Василий Макарович Шукшин в 1948 году поступал в Рязанское военное автомобильное училище. Мог бы стать летчиком, но не довез документы до места назначения. По дороге в Тамбовское летное училище потерял документы, и пришлось Шукшину поступать в Рязанское автомобильное. Но на математике «провалился» и стал потом тем, кого сейчас знает весь мир.

Об этом интересном и редком из биографии Шукшина факте нам рассказал ветеран Автомобильных войск Анатолий Иванович Шалимов. Он всю свою жизнь делает выписки интересных фактов и эпизодов из различных источников на тему автомобилей и сейчас готовит к публикации сборник.

Звездочка Гориккера

3 июля 1941 года на полигоне прошли испытания противотанковых «ежей»

Изобретатель одного из главных символов войны Михаил Гориккер после войны возглавлял Рязанское военное автомобильное училище. Об этом широко известно, а вот то, что Михаил Львович изобрел противотанковое препятствие, сыгравшее значительную роль в отражении танковых атак противника, знают не многие.

Во время очередного визита в редакцию Анатолий Иванович напомнил нам о том, что как раз в эти дни конца июня – начала июля в 1941 году был изобретен один из главных символов Великой Отечественной войны – противотанковый «еж». В Химках (Московская область) установлен памятник «ежу», но там нет фамилии создателя этого уникального изобретения войны. В народе «ежа» называют «Звездочкой Гориккера» – автора этого изобретения.

В мае 1942 года Михаил Львович Гориккер был назначен на должность начальника автотранспортного Управления Главного управления автодорожной службы Красной армии. Позже он стал инспектором Главного автомобильного управления РККА. В 1943 году был переведен на должность начальника управления эксплуатации и автоперевозок ГЛАВТУ РККА, формировал автомобильные полки и бригады для фронтов и ставки Верховного главнокомандующего. В 1941-1945 годах – начальник инспекции Главного автомобильного управления Советской армии.

С августа 1946 по ноябрь 1950 года Михаил Львович Гориккер был начальником Рязанского военно-автомобильного училища. Вот что вспоминает о работе отца над противотанковыми ежами сын Гориккера – Владимир (известный кинорежиссер).

«Шел сорок первый год. Конец июня, первые числа июля. Отец бывал дома только ночью, спал по нескольку часов. По радио передавали леденящие душу сводки. Сданы города Западной Украины, Белоруссии, Молдавии. Сообщалось, что ударной силой немцев являлись танки. Они определяли успех наступления.

Однажды на письменном столе отца я увидел спички, склеенные в какие-то геометрические фигурки. Для скрепления спичек отец применял нитки, пластилин, замазку или просто хлебный мякиш. А на бумаге были какие-то рисунки, под ними математические расчеты. Через несколько дней среди рисунков и спичек появилась отличающаяся от предыдущих фигурка. Тут отец пришел домой необычайно счастливый. Он рассказал, что на испытаниях на танкодроме два танка были выведены из строя. У одного заклинило гусеницу, другому пробило днище. Роль мишеней беззарядного устройства сыграли легкие советские танки Т-26 и ТБ-5. Они на то время превосходили немецкие аналоги. Отец сказал, что придумал, как остановить танковое наступление. В историю его изобретение вошло как «противотанковый еж». В директивах и донесениях оно значилось как «еж Горрикера». Постепенно имя создателя забылось, тем более что на авторском свидетельстве стоит гриф «Совершенно секретно». Противотанковый «еж», как и «Катюша», стал символом Великой Отечественной войны».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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