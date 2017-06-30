В первой десятке

Рязанский фестиваль «Малина-2017» вошел в топ-10 самых популярных гастрономических событий страны

Гастрономический туризм в России является одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме.

«Вкусная Казань» (Казань, Республика Татарстан), «Русская каша» (Белгород), «Праздник огурца» (Суздаль, Владимирская область), «Сызранский помидор» (Сызрань, Самарская область), «Раненбургское застолье» (Чаплыгин, Липецкая область), «Все будэ смачно!» (Алтайский край), «Гастроном» (Екатеринбург), «Малина-2017» (Рязанская область), «Кургоня» (Мордовия) и «Перевозинский засольник» (Воткинск, Удмуртия) входят в первую десятку самых популярных гастрономических и кулинарных фестивалей.

По данным «ТурСтат», тур на гастрономический фестиваль в России в выходные дни обойдется от 1 до 2 тысяч рублей на человека без учета стоимости проезда. Гастрономический фестиваль малины «Малина-2017» пройдет 15 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. В прошлом году фестиваль «Малина» посетило более 5 тысяч туристов. Рейтинг гастрономического туризма составлен по результатам анализа данных организаторов гастрофестивалей. В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, где проводят самые посещаемые гастрофестивали страны.

По материалам аналитического агентства «ТурСтат»