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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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С душой о России

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Межрегиональный конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений назвал лауреатов

«Расскажи мне, мама, о России». Эта строка жительницы села Батьки Сасовского района Ольги Поэстовой стала, на мой взгляд, эпиграфом второго Межрегионального конкурса авторов и исполнителей поэтических произведений, посвященного Александру Аверкину.

Она прекрасно прочитала свои стихи и была удостоена заслуженной награды – диплома «За верность Русскому Слову». Таковым стало единодушное решение компетентного жюри. В его состав вошли сопредседатель правления Союза писателей России Сергей Котькало, член Союза писателей России, лауреат международного и всероссийского литературных конкурсов Иван Чуркин, заслуженный учитель школы РСФСР Анна Колошеина. Они отметили достойный уровень представленных для обсуждения произведений, авторы которых и были награждены дипломами становящегося традиционным творческого состязания. Это жительницы сасовской глубинки Елена Денисова и Надежда Ромашина из села Мокрого, Любовь Фуфлева из села Салтыково, участники литературного клуба «Первая строка» Олег Аверин, Олег Аристовский, Валерий Кукушкин, Зинаида Почиталина.

Помимо авторов, на конкурсе были представлены и декламаторы стихотворных произведений. Так, Таисия Мурзина (город Сасово) прочитала поэму своего покойного супруга Николая Мурзина «Судьба». А самая юная участница конкурса – 17-летняя Виктория Ермолова из сасовского села Темгенево предложила вниманию собравшихся хрестоматийное произведение поэта-фронтовика Михаила Дудина «Соловьи». Она затем прочитала и довольно интересные строки собственного сочинения, за что и была отмечена конкурсным дипломом третьей степени.

Подобной награды также удостоены Валентина Женихова из рабочего поселка Ермишь и «первостроковка» Валентина Чиненова. Диплом второй степени вручен жительнице Сасова Нине Кривоногих. А победителем конкурса-2017 признана руководитель ермишинского литературного клуба «Лира» Галина Уляхина. Ей и обладателю диплома первой степени прошлого года Игорю Теплякову было предоставлено право выступить с чтением своих стихов, посвященных Александру Аверкину, на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества. Но награждение наших поэтов на этом не закончилось. Участники литературного клуба «Первая строка» Анна Колошеина и Игорь Тепляков были удостоены медалей «Сергей Есенин» Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и Рязанского землячества в Москве.

Вот уж действительно: «Много ярких песен есть на белом свете, только эти строки не забыть никак: «Над окошком месяц, под окошком ветер», «На побывку едет молодой моряк». И замечательно, что имена всесветного поэта Сергея Есенина и всенародного композитора Александра Аверкина и поныне стоят «в одном строю, на песенной поверке»!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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