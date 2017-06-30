Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

пятнадцатилетнего Володи. Он был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Сероглазый, темноволосый Володя – серьезный, спокойный, очень уравновешенный подросток. А еще он – добрый, вежливый и дисциплинированный, неукоснительно соблюдает режим дня. Володя – очень контактный и в то же время тактичный человек, в общении проявляет инициативу. Есть у Володи и увлечение – резьба по дереву. Анкета № 5000004.

Пятилетний Максим – младший брат Володи. Сероглазый, светловолосый Максим лишился семьи по той же причине – одинокая мама лишена родительских прав. Максим – активный, любознательный и общительный ребенок, Конечно, он очень привязан к своему старшему брату Володе и не хочет расставаться с ним. А еще Максим очень любит рисовать. Анкета № 5000003

О Евгении мы уже рассказывали в нашей газете. Мальчику в октябре исполнится восемь лет. Сероглазый, светловолосый Женя не единственный ребенок в семье, но его папа и мама лишены родительских прав. Женя – очень жизнерадостный ребенок, от него всегда исходят положительные эмоции. Когда он играет с ребятами, улыбается и даже хохочет. Женя активно играет в спортивные и развивающие игры, особенно ему нравятся музыкальные игрушки. Анкета № 3813.

Екатерине в июле исполняется шестнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но ее родители лишены родительских прав. Кареглазая, темноволосая Катя – очень открытый, доброжелательный и искренний человек. Она всегда активная, жизнерадостная, смелая и в то же время ответственная девушка. Катя пользуется уважением сверстников, умеет налаживать взаимоотношения с окружающими. Екатерина всегда приветлива и внимательна, и потому у нее много друзей. Девушка увлекается танцами, принимает активное участие в школьной жизни. Анкета № 4906.

Елене в декабре исполнится тринадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Голубоглазая, светловолосая Лена – очень спокойная, общительная, дружелюбная. В учебе – очень старательная, она, как и любой ребенок, нуждается во внимании, ласке и любви. У Лены много увлечений, но в свободное время она особенно любит рисовать и играть в куклы. Анкета № 2289.