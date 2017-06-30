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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Письма Банку

00:01 / Общество
Больше всего жалоб потребителей приходится на страховые и микрофинансовые организации

За первый квартал 2017 года в Банк России поступило 29,4 тыс. жалоб и обращений в отношении некредитных финансовых организаций и участников корпоративных отношений. Это, как отмечают в Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора, на 45% больше, чем годом ранее.

«Мы считаем, что любое обращение в Банк России со стороны потребителей финансовых услуг помогает регулятору в формировании цивилизованного рынка, удобного для всех его участников», – отмечает и.о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Киреев. Направить обращение в Банк России несложно – для этого, например, можно воспользоваться интернет-приемной на сайте www.cbr.ru.

А теперь подробнее о том, на что, собственно, и жаловались потребители финансовых услуг. Большинство (81%) всех жалоб, которые поступили в Банк России в январе-марте этого года, касалось работы страховых компаний. Среди них наибольшее число (89%) связано с ОСАГО: в половине обращений потребители указывают на неверное применение скидок за безаварийную езду (коэффициента «бонус-малус»), примерно треть их касается оформления электронного полиса. «Страховщики начали продавать полисы е-ОСАГО в обязательном порядке только с начала текущего года, и Банк России внимательно следит за ситуацией с доступностью этой услуги, – комментирует Алексей Киреев. – Если у клиента возникли трудности при оформлении электронного полиса ОСАГО, то нужно сделать снимки экрана мобильного устройства или компьютера, зафиксировав дату и время обращения. Именно эти данные нужно приложить к жалобе в интернет-приемной на сайте регулятора».

На втором месте по объему жалоб по итогам первого квартала находятся микрофинансовые организации – 11 % всех поступивших обращений. Здесь больше всего вопросов касается возврата задолженности по договору микрозайма (49% от общего числа жалоб в отношении МФО), а также деятельности по привлечению денежных средств организациями, не включенными в специальный реестр (13 %).

Добавим, что с марта этого года жалобы на кредитные организации начали поступать через единые центры сбора и обработки обращений Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Пока большинство из них связано с вопросами потребительского кредитования. Наиболее распространенные проблемы, о которых пишут заявители, – невозможность погасить кредит и навязывание при оформлении кредита дополнительных услуг (в том числе страхования).

По материалам Отделения по Рязанской области Главного управления
Банка России по ЦФО

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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