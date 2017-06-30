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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Движение вперед

00:01 / Экономика
Одна из крупнейших компаний продолжает развиваться
Движение вперед

17 мая в Москве состоялось пресс-конференция начальника Управления, генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова. Он рассказал о динамичном развитии электроэнергетического бизнеса «Газпрома». В частности, электростанции холдинга обеспечивают надежное производство и снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

В результате многолетней работы, направленной на повышение эффективности операционной деятельности и оптимизацию затрат, было достигнуто существенное улучшение финансово-экономических показателей всех основных производственных компаний (ПАО «Мосэнего», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1»). Доля установленной мощности генерирующих объектов «Газпром энергохолдинга» (около 39 ГВт), в котором консолидированы основные активы Группы «Газпром» в электроэнергетике, составляет около 17% установленной мощности Единой энергосистемы России.

Денис Федоров отметил, что по итогам 2016 года финансовые результаты и производственные показатели заметно поднялись. Электроэнергии произвели больше на 6% (153,8 млрд кВт·ч), а тепла – на 6,5% (119,3 млн Гкал), суммарная выручка этих компаний выросла на 17,4% (свыше полутриллиона млрд. рублей).

Группа «Газпром» последовательно вводит в эксплуатацию новые высокоэффективные энергоблоки. На ПАО «ОГК-2» в 2016 году на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС введены два новейших угольных энергоблока общей мощностью порядка 1 ГВт. Запущена реализация последнего ДПМ-проекта – строительство Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт.

Завершение реализации инвестиционных проектов позволяет снижать долговую нагрузку на компании Группы. По итогам 2016 года объем совокупного долга компаний Группы «Газпром энергохолдинг» по РСБУ сократился на 8,6%, до 144,1 млрд. руб. А для обеспечения роста стоимости электроэнергетических активов Группы «Газпром» ведется работа по повышению их операционной эффективности, реализуются программы оптимизации затрат, направленные на улучшение финансовых показателей.

По словам Дениса Федорова, к концу 2017 года планируется завершить актуализацию долгосрочной Стратегии развития Группы «Газпром» в электроэнергетике до 2035 года. Планы «Газпрома» включают в себя масштабную модернизацию оборудования на предприятиях холдинга.

После пресс-конференции в фойе конференц-зала «Газпрома» состоялся брифинг с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Анатольевичем Ананьевым. «Одним из главных вопросов является модернизация энергоблоков, давно отслуживших свой парковый ресурс, – подчеркнул Станислав Ананьев. – Большинству станций уже от 40 до 60 лет. Естественно, все старое оборудование требует модернизации. Это касается как станций «доноров» – Сургутская, Красноярская, Киришская и Череповецкая, так и убыточных станций. Что касается уже начатого инвестиционного проекта на Рязанской ГРЭС, а именно – «Техническое перевооружение пусковой котельной с установкой паровых котлов», то он будет завершен».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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