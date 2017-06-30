Рязанские «кузнечики»

На первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек в Челябинске рязанцы без наград не остались

В стартах первенства Росси по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, которые прошли в Челябинске 23-25 июня, выступило два рязанских спортсмена из СДЮСШОР «Юность»: в секторе для прыжков в длину соревновался воспитанник тренера Владимира Курбатова Григорий Платонов, в тройном прыжке выступала Мария Кобелева (тренер Елена Никитина).

В квалификации Григорий прыгнул на 6 метров 95 сантиметров, существенно улучшив свое личное достижение. Рязанец вышел в финал турнира, где борьбу за награды продолжила дюжина сильнейших из 31 участника состязаний.

В финале Григорий Платонов показал результат 6 метров 72 сантиметра, заняв итоговое восьмое место.

– Войти в финал с личным рекордом и попасть в итоговую восьмерку на первенстве России – это хороший результат, – оценивает выступление рязанского прыгуна Елена Никитина.

Победителем первенства в этом виде стал однофамилец рязанского тренера из Санкт-Петербурга Дмитрий Никитин с результатом 7 метров 15 сантиметров.

Вторая рязанская участница первенства России – Мария Кобелева – в соревнованиях в тройном прыжке среди девушек тоже установила личный рекорд – 12 метров 76 сантиметров, который позволил прыгунье завоевать серебряную награду первенства. Победительнице – Анастасии Беловой из Москвы – рязанка уступила всего 3 сантиметра.

– Москвичка – высокая, прыгучая девушка. Мария ниже ее на полголовы. Росточка ей, конечно, не хватает, но мы берем как раз «головой», огромным желанием и спортивным задором. В этом сезоне мы увеличили разбег на два шага, но из-за погодных условий не успели его «обкатать». Если бы в Рязани удалось обкатать новый разбег, могли бы и победить, – считает Елена Никитина.

К своему личному достижению, установленному зимой на первенстве ЦФО в Смоленске, Мария добавила 23 сантиметра, а к результатам, показанным в Рязани на областных и городских стартах, девушка прибавила более чем полметра. Прибавка существенная.

В планах у юной прыгуньи участие в Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в августе в Майкопе.

Александр Кащеев