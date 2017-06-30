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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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После России – ЦФО

00:01 / Спорт
Сильнейшие «пляжники» страны соревновались в Сынтуле
После России – ЦФО

Спортивная база «Динамо» имени Н.Н. Родионова в поселке Сынтул Касимовского района в третий раз приняла участников этапа чемпионата России по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие более сотни спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Обнинска (Калужская область), Гусь-Хрустального (Владимирская область), Самары, Республики Мордовия, Московской, Тульской и Рязанской областей.

Состязания в Сынтуле прошли в два этапа: сначала «пляжники» играли в группах, затем сильнейшие вышли в плей-офф.

В сынтульских баталиях приняло участие девять пар с участием рязанских спортсменов (три мужские и шесть женских) – из Рязани, Касимова и Сапожка. Количество не переросло в качество: решающие матчи турнира прошли без участия хозяев состязаний.

В мужской части турнира, где заявилась 31 пара, во второй этап вышли два дуэта с представителями ВК «Касимов». Лучший результат среди них показали Иван Чиркин и Валерий Самодай, дошедшие до четвертьфинала и в итоге занявшие 5-8 места. Тандем Евгений Зюков (ВК «Касимов») / Никита Кузьмин (ВК «Реутов») остановился в 1/8 финала, поделив 9-12 места. Лидерам чемпионата ЦФО рязанцам Александру Абрамову и Дмитрию Исаеву помешала травма одного из волейболистов.

Победителем этапа стал тандем Илья Лешуков / Александр Лихолетов (ВК «Подмосковье»), который в финале взял верх над московской парой Юрий Богатов (ВК «Птицы») / Павел Ракусов (ФРПВ) со счетом 2:0 (24:22, 21:13).

В женской части соревнований в Сынтуле групповой барьер преодолела ровно половина женских пар с участием рязаночек, начавших борьбу: Мария Юхтенко / Наталья Черней, Юлия Головина / Ирина Кузовникова (обе – федерация волейбола Рязани) и пара ВК «Тулица» (Тула), в которой рязанка Жудит-Флорес Яловая, которая сейчас выступает за тульский клуб и в классическом, и в пляжном волейболе, в партнерстве с Викторией Растыкус. Все три, словно сговорившись, остановились в 1/8 финала, заняв в итоге 9-12 места среди заявившихся 27 женских пар.

Победили Александра Моисеева (Ширяева) / Екатерина Сырцева (ВК «Подмосковье»), переигравшие в финале пару ВК «Обнинск» (Калужская область) Мария Бочарова / Мария Воронина в двух партиях – 21:15, 21:13.

– Три пары с участием рязанок неплохо выглядели, были моменты, когда могли соперницам кое-что противопоставить, но в целом борьба профессионалов с любителями закончилась в пользу профи. Трудно после трудового дня бежать в спортивный зал к сетке, вкалывать еще и на тренировке и при этом добиваться высокого спортивного результата. Разный подход – разный итог, – пояснил ситуацию тренер сборной области по пляжному волейболу Сергей Кузнецов.

Теперь рязанские волей-болисты-«пляжники» переключаются на чемпионат ЦФО, в котором две наши пары (и мужская, и женская) лидируют.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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