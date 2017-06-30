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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Какие наши годы!

00:01 / Спорт
Стартовало первенство области по футболу среди ветеранов
Какие наши годы!

Спор за награды на стадионе в Шилове начали восемь коллективов. Рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ, руководитель команды, выступающей в соревнованиях «7+1», Алексей Бушев:

«Для участников турнира это – очередной шаг в подготовке к третьему по счету финалу Народной футбольной лиги. Недостаток опыта выступления в соревнованиях подобного ранга помешал нам удачно выступить в турнире плей-офф, в итоге на недавно завершившихся в Москве соревнованиях нам не удалось подняться на пьедестал. И вот мы начали новый «поход», естественно, за наградами и «грантом» – средствами на строительство современной спортплощадки для игры в футбол.

Чтобы избежать договорных матчей, по моей инициативе в случае ничьей назначается серия пенальти, за победу в основное время команде начисляются три очка, за успех в серии одиннадцатиметровых даются два очка, при неудачном пробитии пенальти команда получает очко. И поэтому неслучайно все без исключения матчи прошли в острейшей борьбе – только двум дружинам – «Оке» и «Автоимпорту» – удалось одержать по две победы в основное время.

А главная задача для футболистов – хорошенько подготовиться ко всероссийскому финалу. Как и прежде, команда будет выступать под флагом «Ново-Рязанской ТЭЦ». Основа остается: за «Атрон» сейчас играют Дмитрий Малахов и Юрий Михайлов, за «Ново-Рязанскую ТЭЦ» – Евгений Мишаков, Юрий Резниченко, Дмитрий Отрубянников, Игорь Ким, Станислав Зайцев, за «Оку» – Олег и Вадим Забневы, Сергей Егорцев и Дмитрий Рагузин. Ждем подкрепление: к следующему розыгрышу Народной футбольной лиги по возрасту подойдут Анатолий Селифонов из «Оки», Сергей Голышков из «Ново-Рязанской ТЭЦ» и Андрей Левкин из «Оки». Все они уже сейчас показывают игру высокого качества, так что смотрим в будущее в оптимизмом».

Ближайшие матчи регионального турнира состоятся в Рязани, на стадионе «Золотые купола» 1 июля. Одновременно на двух площадках сыграют «Автоимпорт» и «Атрон», «Специнлайн» и «Владар» (начало – в 10.00), «Шилово» и «Ока», «Империя» и «Ново-Рязанская ТЭЦ» (11.00).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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