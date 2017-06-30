Требуется перезагрузка

В Скопине прошел мотокросс памяти маршала С. Бирюзова

В рамках этого состязания прошли соревнования первого этапа чемпионата ЦФО и второго этапа первенства ЦФО по мотокроссу. На старт вышло более 60 пилотов не только из регионов ЦФО, но и других округов.

В своих классах мотоциклов победителями первенства ЦФО стали: в классе 65 см3 – Семен Рыбаков (Ковров), в классе 85 см3 – Егор Фролов (Калуга), в классе 125 см3 2 «Т» (юноши) – Александр Федоров, в классе 125 см3 4«Т» (юниоры) – Кирилл Гаврилов (оба – Москва).

В показательных заездах для самых юных кроссменов в классе 50 см3 победил Дмитрий Илихметов (Белгород).

В зачете чемпионата ЦФО на скопинском этапе в классе 125 см3 (мужчины) первым был Степан Бурдаков (Москва), в классе 250 см3 (мужчины) – Арсений Галицкий (Егорьевск).

В бирюзовском мотокроссе приняло участие всего три рязанских пилота.

Никому из них не удалось добраться до подиума. Ближе всех к пьедесталу финишировал Георгий Валякин (МСТК «Юность», Скопин). В первом заезде он пришел к финишу вторым, во втором – шестым. Итог получился пятым.

Откуда же взяться победам рязанцев в мотокроссе, если у нас нет массовости, которая, как известно, и рождает мастерство.

– В советские годы в области было больше десятка мотоклубов, которые работали под эгидой ДОСААФ. Технику (пусть отечественную и не очень надежную), запасные части, ГСМ приобретали за счет государства. В мотоклубах занималось сотни пацанов. В год у нас проводилось более десятка соревнований по мотокроссу. Самыми масштабными гонками были Всероссийские соревнования памяти Федора Полетаева в Рязани и памяти маршала Сергея Бирюзова в Скопине. Рязанцы регулярно участвовали в чемпионатах России и СССР по многодневным гонкам. Потому и костяк сборной страны составляли наши земляки – Святослав Ястребов, Григорий Шулик, Виктор Адоян – легенды отечественного мотоциклетного спорта, – рассказывает исполнительный директор областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Олег Пчелинцев.

Перестройка развалила рязанский мотокросс. Государственные структуры и частные предприятия перестали вкладывать в него средства. Закрылось большинство мотоклубов в области, перестали проводиться многие соревнования, в том числе и представительный полетаевский мотокросс, некогда собиравший многих сильнейших спортсменов страны. Лишь благодаря энтузиастам во главе с Петром Алабиным удалось сохранить традиционные Всероссийские соревнования в Скопине. Еще в Скопине был «Полет орла» – конкурс на самый красивый прыжок на мотоцикле, этакий праобраз нынешнего мотофристайла.

Затем на пепелище регионального мотокросса, опять-таки благодаря энтузиастам во главе с Юрием Куприяновым, появился мотоклуб «Рязань». Заработала детская секция, появилась профессиональная команда, которая продолжила наши спортивные традиции, с успехом выступала и в России, и за рубежом. Вершина нового подъема была в 2007 году, когда в Семено-Оленинском была оборудована вся необходимая инфраструктура, там прошел сначала этап лично-командного первенства России по мотокроссу и Всероссийские соревнования в классе «Open», а затем и этап чемпионата Европы. Но «не долго музыка играла». Изменилась ситуация у учредителей МК «Рязань», и мотоклуб перестал существовать.

– Сейчас мотокросс в области еле-еле жив, – ставит диагноз Олег Пчелинцев. – Жизнь теплится в трех мотоклубах – муниципальном МСТК «Юность» в Скопине, Сасовской автошколе ДОСААФ и Шацком учебном спортивно-техническом центре ДОСААФ, да еще сердцах энтузиастов. Количество занимающихся этим видом спорта можно пересчитать по пальцам.

А нужен ли нам мотокросс вообще? Пока находятся десятки энтузиастов, которые за свои кровные покупают мотоциклы, осваивают технику прохождения виражей и прыжки на трамплинах, строят трассы, ездят по стране для участия в соревнованиях, пока холмы-трибуны редких соревнований собирают тысячи зрителей – нужен. Но приобрести мотоцикл (стоимость нового КТМ соразмерна стоимости нового отечественного автомобиля) может далеко не каждый взрослый. Что уж говорить о пацанах, которые спят и видят себя «летящими» по гоночной трассе на «Хонде» или «Ямахе».

Александр Кащеев