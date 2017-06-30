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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Быть рекордам большими

00:01 / Спорт
Быть рекордам большими

Благодаря Майским указам Владимира Путина, касающимся социальной сферы в Рязанской области более миллиарда рублей из федерального бюджета вложено в строительство спортивных сооружений

Согласно рейтингу компании «Медиалогия», в мае 2017 года Рязанская область заняла 7-е место среди субъектов РФ по реализации Майских указов Президента РФ Владимира Путина в социальной сфере.

За последние пять лет в регионе значительно активизировалась кампания по строительству отвечающих современным требованиям спортивных сооружений как в Рязани, так и в муниципальных образованиях области.

С 2012 по 2016 годы построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Сасове, Александро-Невском, Шацке, Ермиши, Елатьме Касимовского района, Ряжске, Спас-Клепиках, Кадоме, Спасске.

В Рязани построены Центр большого тенниса и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на Касимовском шоссе. Построены и реконструированы стадионы в Чучкове, Шилове и Кораблине. Построены и реконструированы спортивные площадки в селе Костино Рыбновского района, в поселке свет Ряжского района, в селе Тюшево Рязанского района и селе Благие Александро-Невского района.

На строительство всех этих объектов из федерального бюджета было затрачено 1 миллиард 107 миллионов 980 тысяч рублей.

Наиболее масштабный проект – Центр большого тенниса, введен в эксплуатацию в 2015 году.

Крупный объект – физкультурно-оздорови-тельный комплекс с бассейном – введен в эксплуатацию в Спасске в 2016 году. Объем финансирования составил 141,99 миллиона рублей (в том числе из федерального бюджета – 90 миллионов рублей).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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