«Моя Рязань» и шекспировский календарь

Таковы дипломные работы студентов Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера

Не просто талантливая, но и хорошо образованная молодежь – так с уверенностью можно сказать о выпускниках училища этого года. Другим и не удалось бы придумать журнал «Плюшкин» для коллекционеров (и знать, что Плюшкин был реальным лицом). Или создать календарь, посвященный поэтам XX века, найти их редкие фотопортреты и знать стихи…

Первые два дня свои проекты представляли дизайнеры. Под руководством педагогов Любови Вороновой, Вячеслава Дементьева, Натальи Криворотовой и Юлии Муравьевой студенты придумали оригинальные издательские проекты, фирменный стиль для реальных и несуществующих (пока) мероприятий и организаций. Диапазон тем и решений очень широк. Кто-то разработал рекламную продукцию несуществующего фестиваля по пьесам У. Шекспира и пригласил на него ни много ни мало известного британского актера Бенедикта Камбербэтча, прекрасно исполняющего роли шекспировских героев в театре. А кто-то придумал арт-проект «Моя Рязань» для сохранения и популяризации архитектурного наследия города, создав буклеты и иные элементы фирменного стиля. Среди объектов, которые предлагается беречь и «продвигать», – дом Хвощинских, Казанский женский монастырь и архитектурный ансамбль Торгового городка. Председатель государственной экзаменационной комиссии, вице-президент Союза дизайнеров России, тульчанин Виктор Сумароков отметил очень высокий уровень дипломных проектов. Это подтверждают и оценки. Из 36 выпускников-дизайнеров 25 защитились на «отлично» (семеро – «с похвалой») и девять на «хорошо».

А в субботу свои работы представляли 16 выпускников-живописцев (руководители проектов – педагоги Сергей Абакумов и Юлия Баскакова). Многие «дипломники» заинтересовались темами, связанными с рязанским краем. На холстах – святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские, художник, пишущий наш древний кремль, и живописные лирические высказывания о городе, и произведения со скопинскими, сапожковскими мотивами. Были и интересные работы другой тематики – например, нетривиально решенный холст со сталеваром, где на раскрытие образа работает даже «неформатный» подрамник. Государственная экзаменационная комиссия во главе с членом Союза художников России, проректором Санкт-Петербургского института дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования Борисом Пономаренко поставила шести дипломным проектам «пятерки» (один «с похвалой») и восьми – «четверки».