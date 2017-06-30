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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Хранитель библиотечных фондов

00:01 / Знаю, что делаю
Светлана Степановна Полевая, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького:
Хранитель библиотечных фондов

– Я работаю в отделе, который занимает треть всей территории библиотеки. Книжный фонд хранится на шести ярусах. На такой огромной площади, очень похожей на лабиринт, с непривычки легко заблудиться. Но я за годы работы изучила каждый уголок и, выполняя запросы читателей, могу быстро найти любое издание.

Книги – хрупкие создания. В книгохранилище, в цокольном этаже, для наших «подопечных» созданы идеальные условия по температурному режиму и освещению. Локальная подсветка включается строго по необходимости, стеллажи стоят светонепроницаемой стороной к окнам. Каждое помещение оборудовано металлическими дверями и автоматической системой пожаротушения.

Мое личное рабочее место на фоне хранилища выглядит очень скромно – стол с телефоном. Запросы поступают из всех отделов библиотеки. Через лифты, имеющиеся в старом и новом зданиях, приезжают требования – бланки с названиями и шифрами изданий, и на лифтах же мы отправляем запрашиваемые книги к месту выдачи. Главное – делать это быстро. Помимо поиска книг, в мои обязанности входит мелкий ремонт изданий – например, проклейка корешков и страниц, а также отбор книг на оцифровку для электронной библиотеки, открытый доступ к которой размещен на нашем сайте. Самые ценные документы реставрируем в Центре консервации документов. Кроме того, ежегодно библиотека выписывает около 500 газет и журналов, закупает книги и в целом пополняет свои запасы на 18 тысяч документов. Мне необходимо быть в курсе всех новинок: это трудно, но очень интересно!

Хранилище библиотеки можно сравнить с историческим центром большого города, где достопримечательности – это отдельно выделенные фонды. Краеведческий депозитарий полностью состоит из изданий, вышедших в Рязанской области. Фонд редких и ценных книг – без преувеличения, драгоценность и гордость библиотеки им. Горького. Изучая наши богатства, мы выделяем книжные коллекции с автографами и дарственными надписями, формируем личные библиотеки писателей и ученых из изданий, что влились в общий фонд библиотеки за ее 160-летнюю историю.

Я стала хранительницей фонда по счастливому случаю. В начале 90-х, когда было сложное время с неясными перспективами работы, я только окончила школу. Мама моей подруги, много лет проработавшая в областной библиотеке, сказала: «Приходи к нам! Все меняется, а эта профессия – на века!». Моя работа имеет свои сложности, но от прикосновения к истории захватывает дух – и это ощущение ни на что не променять!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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Вопрос – ответ
Дознаватель
Елена Николаевна Хлопкова, отдел дознания Рязанского линейного отдела внутренних дел на транспорте:
Татьяна Клемешева
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