Елена Николаевна Хлопкова, отдел дознания Рязанского линейного отдела внутренних дел на транспорте:

– В 1993 году я увидела на площади Ленина девушек в форме сотрудников милиции – и пришла в восторг! Я твердо решила поступать в тогда еще Рязанскую высшую школу милиции. Родители хотели, чтобы я была докто­ром, и переживали за меня. В 1999 году я окончила Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юрист» и рада, что сделала именно такой профессиональный выбор. Сейчас я майор полиции.

Дознаватель расследует дела особых категорий, указанные в статье 150 части 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Для нас это случаи на железной дороге и на объектах ОАО «РЖД». Рязанский ЛО МВД России на транспорте обслуживает участок железной дороги протяженностью 840 километров – это районы Рязанской, Московской областей и Республики Мордовия. Кроме того, несколько лет назад к нашему ведомству присоединили речную полицию, и под наше обслуживание перешло 480 км водных путей Оки. Мы периодически выявляем факты браконьерства рыбы и проводим дознание, а эксперт-ихтиолог из Окского биосферного заповедника помогает нам и оценивает ущерб, нанесенный природе.

Мой обычный рабочий день – с 8.45 до 18.00, однако в моей должностной инструкции прописано, что у меня ненормированный рабочий день, и я часто задерживаюсь на службе. В течение месяца выхожу на два-три суточных дежурства в составе следственно-оперативной группы. Мои инструменты – папка с протоколами и другими документами и фотоаппарат. На место происшествия мы едем на служебной машине, но, если что-то случается в поезде, например, кража, мы подсаживаемся в вагон и собираем материал проверки по пути. В некоторых случаях с нами выезжает эксперт-криминалист. Когда возможности пригласить криминалиста нет, группа берет с собой следственный чемодан, где есть все для изъятия образцов и объектов. После проведения дознания материалы уголовных дел отправляются в суды по месту совершения преступлений.

Я счастлива, что успеваю растить детей и заниматься домом. Моему старшему сыну Павлу 15 лет, младшему, Александру, – 11 и дочери Ксении – три с половиной года. Мальчики очень самостоятельные: сами учат уроки, убирают за собой и водят сестру в садик. Наша семья живет в Дубровичах, и школа, и детский сад рядом. Сыновья ездят в Рязань на занятия плаванием в школу водных видов спорта «Волна»: у Павла первый взрослый разряд, у Саши третий юношеский. Старший постоянно участвует во всероссийских олимпиадах, младший хорошо готовит, а дочке нравится позировать для фотографий.

Мне нравится мое дело, пусть оно и не такое красивое, как показывают в кино. Многие телезрители любят сериал «След», где полицейские раскрывают дела, не выходя из суперлаборатории. Могу точно сказать: все это далеко от реальности. Хотя старые «Улицы разбитых фонарей» мне нравятся, есть и новые интересные телепроекты о полицейских буднях.