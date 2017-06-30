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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Здесь учат разбираться в вопросах ЖКХ

00:01 / Управдом

Всероссийское некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» объявило о новом образовательном проекте, позволяющем каждому собственнику жилья в многоквартирном доме стать экспертом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Достаточно иметь доступ в Интернет. Обучение и тестирование – бесплатное, проект финансирует фонд «Перспектива».

Знания в глубинку!

Проект направлен на формирование грамотных граждан именно в глубинке. Предполагается, что, обучившись и получив сертификат консультанта, человек будет оказывать квалифицированную помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг и проводить работу по жилищному просвещению других граждан. Всего планируется подготовить около 1000 специалистов, работающих не менее чем в 500 муниципальных образованиях 45 субъектов РФ.

– Мы уже получили подтверждение более чем от полутора тысяч граждан, желающих участвовать. И не все обратившиеся – новички, – отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, за время работы региональные центры провели тысячи образовательных семинаров, совещаний и «круглых столов». Среди слушателей были, в основном, председатели ТСЖ, советов домов и активные собственники.

Сейчас «ЖКХ Контроль» проводит дополнительный набор волонтеров, которые хотят навести порядок в своем доме и городе. Выразить желание обучиться просто – нужно заполнить анкету на сайте организации.

Хочу все знать…

В первую очередь занятия будут интересны тем, кто хочет расширить свою компетенцию в вопросах управления жильем, научиться грамотно и аргументированно отстаивать свои права в диалоге с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, рационально использовать общедомовое имущество и разбираться в вопросах капитального ремонта. Семинары рассчитаны на самую широкую аудиторию: материал изложен в простой и доступной форме, занятия ведут эксперты с многолетним опытом практической работы в отрасли. Пройдя «обучение» в он-лайн школе, вы сможете не только улучшить правовую грамотность в жилищной сфере, но и оказывать помощь соседям.

Когда и за какие услуги можно не платить? Что требовать от своей управляющей компании или ТСЖ? Как провести собрание собственников? Как заработать на своем подвале? Программа включает 10 вебинаров, которые можно посмотреть на сайте НП «ЖКХ Контроль» в разделе «Образовательный проект: Стань жилищным консультантом».

Тематический план курса:

Тема 1 – «Управление МКД».

Тема 2 – «Общее собрание собственников».

Тема 3 – «Совет многоквартирного дома».

Тема 4 – «Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД».

Тема 5 – «Особенности управления МКД управляющей компанией».

Тема 6 – «Особенности управления МКД ТСН/ТСЖ».

Тема 7 – «Куда и как пожаловаться на деятельность управляющей организации».

Тема 8 – «Изменение размера платы при некачественном предоставлении коммунальных услуг».

Тема 9 – «Предоставление коммунальных услуг». Тема 10 – «Общее имущество в многоквартирном доме – основа благосостояния жителей».

Там же есть ссылка на методическое пособие «Азбука ЖКХ», где в доступной форме раскрыты вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом и его ремонтом.

Нужна консультация?

Если у вас нет возможности проходить все обучение, а нужно получить ответы на интересующие вас вопросы, обратитесь в региональный центр «ЖКХ Контроль» по адресу: г. Рязань, ул. Весенняя, д. 28А или по телефонам: 775-769; 255-202. Вместе вы разберетесь со всеми беспокоящими вас вопросами относительно комфортного и безопасного проживания в вашем доме. Кроме того, можно пройти очное обучение в региональной школе жилищного просвещения. Встречи, обучающие семинары проводятся по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 17 – каждый вторник, в 16.00. Первая встреча состоится 5 сентября в 16.00.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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