Новости региона

Работы по замене лифтов выполнены на 90%

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год работы по замене лифтового оборудования выполнены почти на 90%, сообщает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Всего в 2017 году запланирована замена 89 лифтов в 32 многоквартирных домах, а также проведение восстановительных работ при капремонте 268 лифтов в 89 многоквартирных домах. Уже завершены работы по замене 80 единиц лифтового оборудования в 28 домах, ведутся работы по замене пяти лифтов, заключены договоры на замену четырех лифтов. Отремонтировано 153 лифта в 51 доме.

Общая сумма расходов на замену лифтов по плану составит 154 миллиона 558 тысяч рублей, на капитальный ремонт – 20 миллионов 308 тысяч рублей. В нашем регионе устанавливается оборудование Могилевского лифтостроительного завода.

Обменялись опытом

В доме общественных организаций в Рязани прошла встреча руководителей центров общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской и Ивановской областей. Ольга Каркина и Игорь Челышев обменялись опытом работы, обсудили актуальные темы, в том числе общественный контроль капитального ремонта многоквартирных домов, повышение жилищной грамотности собственников жилья.

Игорь Челышев рассказал, что ивановская региональная общественная организация «ЖКХ Контроль» при участии Департамента ЖКХ Ивановской области начала реализацию проекта «Прозрачный капремонт», направленного на максимальное раскрытие информации о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выявление недостатков, несоответствий и нарушений, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту, организацию прямых взаимоотношений жителей и исполнителей капитального ремонта.