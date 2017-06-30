Лифт – общий, машинное отделение – частное

«В жилом доме при застройке машинное отделение лифта продано в общедолевую собственность нескольким собственникам нежилых помещений, а лифт в силу закона относится к общему имуществу, как быть в этой ситуации?

Аркадий Солонин, г. Рязань»

Машинное отделение лифта продано быть не может – оно имеет конкретное назначение.

1. Установить назначение проданного помещения – обратиться в компанию, обслуживающую лифт в вашем доме.

2. Сделать запрос в УО по этому помещению.

3. Запрос в ФРС по собственнику/собственникам указанного помещения.

4. Далее – в зависимости от полученных ответов.

Чья терраса?

«Мы живем в очень старом доме на несколько квартир, построенном в середине прошлого века. В доме есть терраса. Относится ли она к жилым помещениям?

Вера Павлова, г. Рязань»

Жилищный кодекс Российской Федерации дает четкий ответ на этот вопрос (ст. 15): общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Как содержать подземный паркинг

«Cобственники многоквартирного дома получили свидетельство о праве собственности на машино-места, расположенные в подземном паркинге дома, однако в силу закона машино-место стало недвижимым имуществом, подлежащим госрегистрации с 01.01.2017 г. Возникает вопрос, а уборка машино-мест с 01.01.2017 г. является дополнительной услугой, не входящей в плату за содержание общего имущества? Кто должен обеспечивать порядок в паркинге?

Васильев М., г. Рязань»

Подземный паркинг – это общая собственность, как в коммунальной квартире. Собственники обязаны содержать помещение в надлежащем состоянии на свои средства.