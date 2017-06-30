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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Детский вопрос

00:02 / Общество
Создание бэби-боксов получило широкий общественный резонанс
Детский вопрос

С тех пор как несколько лет назад в России появились первые бэби-боксы, не утихают споры об их необходимости и целесообразности. Сама идея получила широкий общественный резонанс и нашла практически сразу же и сторонников, и противников.

Одни приводят цифры неумолимой статистики, касающейся гибели новорожденных детей, – оставленных, брошенных, убитых родившими их женщинами, в связи с чем бэби-бокс рассматривается как одна из альтернатив для спасения малыша. Другие же говорят о том, что создание бэби-боксов не соответствует традиционным представлениям о милосердии и материнском долге. Многие эксперты справедливо считают, что в России, где семья всегда была главной ценностью, нельзя развивать бэби-боксы. Дети туда попадают без каких-либо документов, их как бы не существует. А это может привести к непредсказуемым последствиям, таким, как торговля новорожденными (они же никем не учтенные), также прикрытию похищений и убийств детей.

Детский короб

«Идея установки бэби-боксов крайне сомнительна с духовно-нравственной и морально-этической точек зрения», – считает Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. Такого же мнения придерживаются и многие правозащитники, медики, психологи, представители Русской православной церкви.

Тем не менее сегодня в России бэби-боксы установлены в девятнадцати регионах. К примеру, они есть в Перми, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Курске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Калининграде, Тюмени.

Ящики для младенцев оборудуют в медицинских учреждениях (чаще – перинатальных центрах или родильных домах, в которых есть отделение помощи новорожденным) в виде металлопластикового окошка со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания.

Теоретически, как только младенец попадает в бэби-бокс, забрать с улицы его уже невозможно, потому что дверца автоматически блокируется. В идеале через пятнадцать секунд после того, как ребенка положили, поступает сигнал на пульт медсестры. Однако в реальности никто не даст гарантию, что медицинские работники среагируют молниеносно. Трудно даже представить такую вероятность, что к бэби-боксу приставлен «сторож», годами ожидающий, когда принесут младенца. А если сигнал в больнице не сработает, то ребенок может умереть от голода или холода.

Да и непосредственно в самом бэби-боксе малыш, оставшись без присмотра даже на короткое время, может получить травму. Тем более что непонятно, кто и где проводил испытание бэби-боксов, определяя безопасность для детей. Не случайно во многих странах бэби-боксы запрещены законодательно.

На стене возле бэби-бокса нет видеокамер. Однако такая анонимность противоречит федеральному законодательству, нарушает Семейный кодекс РФ, лишая ребенка права знать о своих родителях. «Отказ от ребенка должен быть юридически оформлен, существующие процедуры не должны нарушаться», – подчеркивает Екатерина Мухина.

Она приводит пример Владимирской области, где отказались от бэби-бокса. Там за четыре года существования в бэби-бокс не принесли ни одного младенца. Однако не прекратились случаи гибели новорожденных, найденных то на свалке, то в лесу, то на дорожной обочине. То есть, если женщина задумала бросить свою кроху, она не станет искать никакого бэби-бокса.

Моральный аспект

Эффективность бэби-боксов не доказана и не подтверждена ни российской, ни международной практикой. Более того – установка ящика для младенцев противоречит Концепции государственной семейной политики России, ориентированной на укрепление семьи, и нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка.

А между тем, по закону, женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, вправе оставить по заявлению в доме ребенка малыша вплоть до того, как ему исполнится четыре года. При этом она в любое время может вернуть себе ребенка или, в случае лишения ее родительских прав, восстановиться в них. Кстати, в Рязанском доме ребенка специалисты тоже помогают воссоединиться матери с ребенком.

Екатерина Мухина обращает внимание на то, что надо говорить не о бэби-боксах, а об оказании помощи беременным и родившим женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Важно, чтобы молодая мама знала, что есть специалисты, которые готовы ей помочь, оказать в том числе и психологическую поддержку», – подчеркивает Екатерина Мухина. В роддомах работают психологи, которые как раз и стараются помочь женщинам принять решение в пользу того, чтобы не отказываться от своих детей.

В Рязанской области нет бэби-бокса, но женщина может оставить своего ребенка в роддоме на законных основаниях. Кстати, специалистами в родильных домах ведется активная работа по профилактике отказов от детей. В прошлом году в регионе двадцать шесть женщин заявили о желании оставить в роддомах своих новорожденных малышей. С женщинами работали врачи и психологи, представители церкви. В результате девятнадцать мам передумали и ушли из родильных домов со своими детьми.

Дорогостоящее устройство

Помимо противоречия морально-этическим и правовым нормам, установка бэби-боксов требует больших финансовых вложений. Это, как ни крути, весьма дорогостоящее устройство. Причем установка ящиков для младенцев – чисто коммерческий проект благотворительного фонда «Колыбель надежды». Годовое обслуживание только одного бэби-бокса составляет порядка полумиллиона рублей. А это достаточно весомая сумма для региональных бюджетов, учитывая, что в целом гуманная задумка в современных российских реалиях по большому счету неэффективна.

Буквально в конце мая этого года в Госдуме рассматривали законопроект о наделении региональных властей полномочиями устанавливать бэби-боксы. Против него выступили Минюст, Совет Федерации, Минобрнауки и Минздрав.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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