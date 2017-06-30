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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Владимир Путин вошел в историю

00:01 / Актуально
Социологи «Левада-центра» составили список выдающихся исторических личностей
Владимир Путин вошел в историю

Социологи выяснили, кого россияне считают самыми выдающимися личностями в истории. Согласно данным, полученным в ходе опроса «Левада-центра», самым известным и влиятельным, по мнению россиян, был и остается Иосиф Сталин. На втором месте – Президент РФ Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Третье место в списке занял Владимир Ленин, а последнее, двадцатое, – экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Иосиф Сталин

Согласно опросу, самым выдающимся в истории человеком россияне считают генералиссимуса Иосифа Сталина – так ответили 38% опрошенных. В 2012 году – тогда «Левада-центр» проводил аналогичное исследование – Сталин был еще популярнее, о его выдающейся роли в истории страны заявили 42%. Стоит отметить, что в тройке лидеров «отец народов» держится с 1999 года.

– Самая спорная, парадоксальная и дебатируемая фигура, поэтому он и первый. Даже если провести контент-анализ журналистских выступлений и высказываний из Интернета, то из исторических фигур он, наверное, – самая часто встречаемая. В рейтинге упоминания он будет первым, – полагает завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский.

Историк Александр Дюков отметил, что речь в опросе идет не столько о самой личности, сколько о представлениях, которые связаны с ней у граждан.

– Когда люди говорят о том, что выдающейся личностью является Сталин, они говорят о победе в Великой Отечественной войне и о мощи державы. Это подпитывает образ Сталина. При этом такие трагические вещи, как массовые репрессии, вытесняются на периферию сознания.

Владимир Путин и Александр Пушкин

Второе место по своей исторической значимости в представлениях россиян разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин – у них по 34%. Однако если Пушкин находился в списке начиная с 1989 года (тогда опрос был проведен впервые), то Владимир Путин впервые попал в первую тройку.

По оценкам социологов, рейтинг президента в последние годы резко пошел вверх. По мнению Александра Дюкова, на рейтинг главы государства повлияло возвращение Крыма в состав России.

– Оно одобряется подавляющим большинством россиян. Кроме того, сейчас идет политическое противоборство России на международной арене с западными партнерами, и наши победы в нем ассоциируются именно с личностью Владимира Путина, который определяет рамки внешней политики. А Пушкин – это то, чему нас учат в школе, как и Петр I, – отметил историк.

Владимир Ленин

Третье место – у революционера Владимира Ленина (32%). Однако его популярность, как свидетельствуют результаты опроса, постепенно сходит на нет. Самый высокий показатель был зафиксирован в 1989 году – 72%.

– Ленин – позитивная проекция Советского Союза, который положительно воспринимается большинством россиян, поэтому и его отец-основатель получает высокие баллы, – полагает Александр Дюков.

Исторические личности

В десятку выдающихся личностей также вошли император Петр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%) и поэт Михаил Лермонтов (11%).

На последнем месте из двадцати лидеров опроса – Михаил Горбачев, которых набрал всего 6%. Также в списки наиболее значимых личностей в истории оказались физик Исаак Ньютон, полководец Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин и физик-теоретик Альберт Эйнштейн (по 7% голосов).

– У россиян есть потребность в сильном государстве и в ярком, авторитетном лидере. Именно по этой причине в рейтинге выдающихся людей после президентских выборов 2012 года растут позиции Владимира Путина. Он остается действующим президентом и постепенно обретает черты исторической личности, лидера целой эпохи, – сказал «Известиям» вице-президент центра политических технологий Ростислав Туровский.

Важную роль в этом сыграли и действия России под руководством главы государства. По словам эксперта, воссоединение Крыма с Россией воспринимается гражданами как историческое свершение.

Опрос «Левада-центра» проходил с 7 по 10 апреля 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.

 

Ангелина Галанина
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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