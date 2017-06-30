12:26 МСК
Пятница
30 / 06 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
92

Взяли пруд под опеку

00:01 / Читатель - газета
Взяли пруд под опеку

24 марта 2017 года в «Рязанских ведомостях» вышел материал «Инициативу – в свои руки» о жителях отдаленного клепиковского села Норино. Люди там на самом деле живут удивительные, неравнодушные ко всему, что происходит вокруг: всей деревней собираются на субботники, убирают несанкционированные свалки, восстанавливают родник. Норинцы искренне любят свою малую родину, болеют за нее душой и своими силами пытаются изменить свою жизнь к лучшему, сделать родной край краше и привлекательнее. А недавно в редакцию вновь пришло письмо от инициативной группы из Норина, в котором жители сообщили об очередном совместном добром деле:

«В один из июньских выходных жители деревни Норино вышли на воскресник по благоустройству трех деревенских прудов, которые заросли и замусорились за последние годы. Люди прекрасно помнят засушливый 2010 год и, несмотря на нынешнюю сырую погоду, понимают, что сани надо готовить летом, а телегу – зимой. Потому с готовностью откликнулись на предложение инициативной группы привести деревенские пруды в порядок, чтобы, как в прежние далекие времена, они были украшением и противопожарной защитой деревни.

Три бригады в течение нескольких часов убирали мусор по берегам и из воды, спиливали выросшие деревья и кусты, выравнивали берега. Николай Шувалов на своем грузовике вывозил ветки и мусор к себе на усадьбу, где сожжет их осенью. Житель села Колесниково Виктор Гришков на своем тракторе привез песок для засыпки берега. Договорились, что в конце дачного сезона надо организовать еще один субботник и собрать деньги, чтобы нанять экскаватор для очистки дна прудов. Также в планах – посадить по берегам красивые растения и запустить карасиков, а лягушки уже сами заселились, и впервые за многие годы их кваканье добавилось к соловьиному пению».

Мы публикуем это письмо, надеясь, что пример жителей клепиковской глубинки, их слаженности и организованности вдохновит и других сельчан. И тогда подобных добрых «народных» новостей будет больше.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Три десятилетия на экране
1 июля 1987 года в эфир впервые вышло рязанское телевидение
Вячеслав Астафьев
Терпение переполнилось
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Разговор с ветераном
Глава рязанского региона Николай Любимов посетил участника Великой Отечественной войны Дмитрия Павловича Лапаева
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
«Горячая линия» для избирателей
Будет организована в регионе 26 июля
Анна Добролежа
Событие
Важные решения
Многодетным рязанцам предоставлена льгота для парковки
Светлана Максимова
Событие
В преблаженной обители
В Щацком районе прошли торжества по случаю 15-летия со дня перенесения мощей святителя Феофана Затворника
Вероника Шелякина
РВ ТВ
Небо Родины
В Захаровском районе поисковики приступили к подъему самолета времен войны
Вячеслав Астафьев
Общество
Неделя глазами экспертов
Общество
На высшем уровне
Педагог сельской школы Рязанской области приняла участие во встрече с Владимиром Путиным
Дата
Три десятилетия на экране
1 июля 1987 года в эфир впервые вышло рязанское телевидение
Вячеслав Астафьев
Читатель - газета
На радость детям
Читатель - газета
«Мир» для рязанцев
Актуально
Владимир Путин вошел в историю
Социологи «Левада-центра» составили список выдающихся исторических личностей
Общество
Детский вопрос
Создание бэби-боксов получило широкий общественный резонанс
Ольга Драган
Управдом
Здесь учат разбираться в вопросах ЖКХ
Светлана Максимова
Управдом
Новости региона
Светлана Максимова
Управдом
Вопрос – ответ
Знаю, что делаю
Хранитель библиотечных фондов
Светлана Степановна Полевая, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького:
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Дознаватель
Елена Николаевна Хлопкова, отдел дознания Рязанского линейного отдела внутренних дел на транспорте:
Татьяна Клемешева
Общество
«Моя Рязань» и шекспировский календарь
Таковы дипломные работы студентов Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера
Елена Коренева
Спорт
Какие наши годы!
Стартовало первенство области по футболу среди ветеранов
Вячеслав Чирков
Спорт
Требуется перезагрузка
В Скопине прошел мотокросс памяти маршала С. Бирюзова
Спорт
Быть рекордам большими
Спорт
Рязанские «кузнечики»
На первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек в Челябинске рязанцы без наград не остались
Спорт
После России – ЦФО
Сильнейшие «пляжники» страны соревновались в Сынтуле
Экономика
Движение вперед
Одна из крупнейших компаний продолжает развиваться
Ольга Драган
Общество
Письма Банку
Больше всего жалоб потребителей приходится на страховые и микрофинансовые организации
Наши новости
В первой десятке
Рязанский фестиваль «Малина-2017» вошел в топ-10 самых популярных гастрономических событий страны
Наши новости
С душой о России
Межрегиональный конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений назвал лауреатов
Владимир Хомяков
Ищу маму
Ищу маму
Путевой лист
Дорожный просвет
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Встречное движение
C 1 июля приобрести первый автомобиль можно будет со скидкой
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Трагическое ДТП на мосту
В Сасове уже 10 дней обсуждают причины, приведшие к гибели мотоциклиста
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Факты истории
Вячеслав Астафьев
Точка на карте
Всем миром
Село Малинищи Пронского района
Димитрий Соколов
Игры разума
Андрейкин №2?
Арсений Балашов – подросток. Но способности его столь очевидны, что многие называют его будущим Андрейкиным
Игры разума
Шахматный турнир памяти Игоря Сенченко состоялся в Рязани
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
На старте – ветераны
Встречи с природой
Прогулка с американским акцентом
Иван Назаров
Из блокнота журналиста
Испытание веры
Корреспондент «РВ» делится впечатлениями от увиденного на Великорецком крестном ходу
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы