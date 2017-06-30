Взяли пруд под опеку

24 марта 2017 года в «Рязанских ведомостях» вышел материал «Инициативу – в свои руки» о жителях отдаленного клепиковского села Норино. Люди там на самом деле живут удивительные, неравнодушные ко всему, что происходит вокруг: всей деревней собираются на субботники, убирают несанкционированные свалки, восстанавливают родник. Норинцы искренне любят свою малую родину, болеют за нее душой и своими силами пытаются изменить свою жизнь к лучшему, сделать родной край краше и привлекательнее. А недавно в редакцию вновь пришло письмо от инициативной группы из Норина, в котором жители сообщили об очередном совместном добром деле:

«В один из июньских выходных жители деревни Норино вышли на воскресник по благоустройству трех деревенских прудов, которые заросли и замусорились за последние годы. Люди прекрасно помнят засушливый 2010 год и, несмотря на нынешнюю сырую погоду, понимают, что сани надо готовить летом, а телегу – зимой. Потому с готовностью откликнулись на предложение инициативной группы привести деревенские пруды в порядок, чтобы, как в прежние далекие времена, они были украшением и противопожарной защитой деревни.

Три бригады в течение нескольких часов убирали мусор по берегам и из воды, спиливали выросшие деревья и кусты, выравнивали берега. Николай Шувалов на своем грузовике вывозил ветки и мусор к себе на усадьбу, где сожжет их осенью. Житель села Колесниково Виктор Гришков на своем тракторе привез песок для засыпки берега. Договорились, что в конце дачного сезона надо организовать еще один субботник и собрать деньги, чтобы нанять экскаватор для очистки дна прудов. Также в планах – посадить по берегам красивые растения и запустить карасиков, а лягушки уже сами заселились, и впервые за многие годы их кваканье добавилось к соловьиному пению».

Мы публикуем это письмо, надеясь, что пример жителей клепиковской глубинки, их слаженности и организованности вдохновит и других сельчан. И тогда подобных добрых «народных» новостей будет больше.