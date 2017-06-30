Терпение переполнилось

Товарищество собственников жилья «Уютный дом» обращается к вам с просьбой помочь в устранении нарушений в эксплуатации выгребной ямы, находящейся в непосредственной близости от нашего дома.

Мы неоднократно обращались к главе администрации города Рязани, в Роспотребнадзор, префектуру Советского округа, к военному комиссару Советского и Октябрьского районов города Рязани с просьбой ликвидировать выгребную яму или хотя бы ликвидировать нарушения санитарных норм в центре города. Переписка имеется в правлении ТСЖ «Уютный дом». До сих пор никаких мер не принято. Яма постоянно переполнена, дворовая помойка не является водонепроницаемой, что является нарушением пунктов 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 СанПиН 42-128-4690-88 от 5.08.1988г. Яма плохо закрыта. После наших обращений было произведено ее ограждение, но она по-прежнему представляет опасность, в частности для детей, играющих поблизости на детской площадке. Кроме того, яма является источником распространения неприятного запаха, размножения мух и другой заразы, особенно в летний период.

Убедительно просим помочь в ликвидации выгребной ямы и устранении нарушения СанПиН около нашего дома.

А.Г. Рябушкин,

председатель ТСЖ «Уютный дом»