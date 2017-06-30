На радость детям

Ежегодно общество инвалидов совместно с префектурой Советского района г. Рязани организует праздники для детей-инвалидов. В начале июня они совершили прогулку на теплоходе, а уже в середине месяца дети на автобусе ездили в Пощуповский монастырь. Такие поездки не могли состояться без спонсорской помощи генерального директора АО «Государственный Рязанский приборный завод» П.Л. Будагова, партии «Единая Россия» и префектуры Советского района.

На теплоходе работали волонтеры из школы №1 во главе с завучем И.Н. Фокаревой. Они с интересом общались с ребятишками, угощали их сладкими подарками, награждали призами. В Пощуповском монастыре для детей-инвалидов также было организовано угощенье.

Хочу выразить огромную благодарность неравнодушным людям, которые даже в непростое время создают детям-инвалидам праздник.

Г.Р. Вейс,

председатель территориального отделения №1 г. Рязани

областной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов»