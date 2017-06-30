«Мир» для рязанцев

«Не могли бы вы объяснить, что собой представляет платежная система «Мир»? Прочитала, что первыми на эту систему переведут бюджетников и получателей социальных выплат. Какие при этом могут возникнуть сложности?

Ирина Юрьевна, г. Рязань».

На вопрос нашей читательницы отвечает и.о. управляющего отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Киреев.

– На региональном рынке платежных карт повышается активность в использовании национальных платежных инструментов. В настоящее время в регионе практически вся инфраструктура готова к обслуживанию карт «Мир».

Первыми на новую платежную систему перейдут бюджетники и получатели социальных выплат. Переход будет плавным и комфортным. Тем, кто только приходит на работу в бюджетное учреждение, а также «новым» пенсионерам карты «Мир» начнут выдавать с 1 июля 2017 года. Действующие работники бюджетной сферы должны перейти на них до 1 июля будущего года, а нынешние пенсионеры – по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020-го. Те граждане, которые получали свои зарплаты и прочие выплаты из бюджета в наличной форме или на счет, к которому вообще никакая карта не привязана, смогут и дальше получать их в привычном режиме. Выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными. Сложностей в использовании карты «Мир» не возникнет – ее функционал аналогичен картам международных платежных систем, к которым уже все привыкли.