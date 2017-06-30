На высшем уровне

Педагог сельской школы Рязанской области приняла участие во встрече с Владимиром Путиным

В преддверии Всероссийского дня выпускника в Кремле состоялась встреча учителей-наставников выпускных классов с Президентом России Владимиром Путиным.

На встречу были приглашены 25 педагогов, ученики которых показали высокие результаты на государственной итоговой аттестации, проявили себя в творчестве, спорте, общественной жизни. Во встрече участвовала и представительница Рязанской области – преподаватель физической культуры Екимовской средней школы имени К.Г. Паустовского Рязанского района Анастасия Писягина. Она стала самой молодой участницей встречи.

За 5 лет педагогической работы Анастасия Писягина уже успела достичь профессиональных успехов – стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017», суперфиналистом конкурса «Педагогический дебют» в 2014 году. Учитель отмечена грамотами и благодарственными письмами за активную работу по развитию детско-юношеского спорта и воспитание молодежи. В 2016 году воспитанник Анастасии Писягиной, ученик Екимовской школы Влад Сидоров стал обладателем золотого значка ГТО.

По материалам сайта министерства образования области