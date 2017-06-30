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Выпуск № 120 (5407)
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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Три десятилетия на экране

00:01 / Дата
1 июля 1987 года в эфир впервые вышло рязанское телевидение
Три десятилетия на экране

Комитет по телевидению и радиовещанию при Рязанском облисполкоме, в чьем ведении тогда находились СМИ, стал одним из первых в стране среди областных и краевых радиокомитетов, где появилось свое телевидение. Инициатором его создания был первый секретарь Рязанского обкома КПСС Павел Александрович Смольский.

Нашлись в регионе для этого и творческие, и технические возможности. И даже новое здание строить не пришлось. Приняли решение разместить телевидение в Доме радио на Скоморошинской, 20. Председатель телерадиокомитета Борис Васильевич Сильвестров был человеком дальновидным и при строительстве здания на свой страх и риск пошел на нарушение проекта – на Доме радио был заложен «лишний» этаж. Ветераны сейчас вспоминают, что это была «народная стройка», которая легла в основном на плечи радистов. Днем они в старом радиокомитете, на улице Ленина, 35, вели передачи, а по вечерам, и в свободное от эфиров время трудились на стройке.

К 1987 году здание было уже обжито, часть площадей сдавалась в аренду. На работу пришли местные журналисты, но их было недостаточно. И тогда в обкоме партии предложили кинуть клич по стране, позвать в Рязань желающих поработать на новом телевидении, а первый секретарь обкома КПСС Павел Смольский заверил, что каждый сотрудник рязанского телевидения будет обеспечен квартирой.

Первую передачу, вышедшую в эфир 1 июля 1987 года, вела Татьяна Худобина. Были показаны сюжеты про заготовку кормов и конно-спортивный праздник во ВНИИКе (он, кстати сказать, на радость людям проводится до сих пор). С приветственным словом с экранов телевизоров к рязанцам обратился 2-й секретарь рязанского обкома КПСС Василий Павлович Попов. Он тогда сказал «Мы рассчитываем, что рязанское телевидение займет активную позицию в перестройке, станет действенным инструментом гласности в освещении всех сторон нашей общественной жизни».

– Я выходил в эфир вторым после Худобиной, – вспоминает журналист Геннадий Завязкин. – Вещали мы через день по тридцать минут на второй программе Центрального телевидения. В числе первопроходцев, кроме Татьяны Худобиной и меня, была еще Светлана Пахомова. Примерно через полгода-год к нам присоединились Нина Алешина, Владимир Бочков, Любовь и Стас Номероцкие. Пленку ездили проявлять в тульскую студию. Снимали на 16 миллиметров. В одной получасовой передаче нам выделялось 1,5 минуты на синхрон и до 5 минут «немого» кино. Вот так и работали. Это была школа с большой буквы. Надо отдать должное председателю телерадиокомитета Анатолию Николаевичу Тараскину (последователь Б.В. Сильвестрова) и его заместителю по телевидению Игорю Алексеевичу Чернову. Благодаря их организаторским способностям, у нас многое получалось. «Теле-Эхо» появилось только через два года.

Первопроходцы (всех, к сожалению, не перечислить) вспоминают, что так удачно дела пошли еще и потому, что «технари» пришли на рязанское телевидение из радиотехнического института (ныне – университет). С большой охотой за дело взялись Михаил Андронов, Лев Кузнецов, Виталий Никонов. Первыми режиссерами были Владимир Попов, Галина Колядина, Валерий Майоров, Анатолий Степнов.

– Первые предпосылки для открытия в Рязани телевидения появились еще в далеком 1977 году, – вспоминает Анатолий Степнов. – На ВДНХ в этот год открылась выставка «Связь-77». Я тогда работал режиссером на учебном телевидении в радиотехническом институте. Меня командировали на эту выставку, чтобы посмотреть, можно ли там приобрести двухкамерную аппаратную цветного телевидения. Купить ее тогда было не просто, но нам это удалось. На предприятии в Шауляе мы приобрели передвижную телевизионную станцию «Магнолия», которая несколько лет эксплуатировалась в радиоинституте. На ней было записано много интересных телепередач. Мы тогда поняли, что создать в Рязани телевидение вполне возможно.

Прошло 30 лет. Свое нынешнее название – «Ока» – Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания получила в 1991 году. А потом был субботний телеканал Валерия Майорова, созданная Ниной Алешиной редакция «Новостей», передачи, которые высоко оценивались на российском уровне. В числе лучших – фильмы-концерты «Радуница», «Рязанский хор», программа сериал «Кинолетопись земли Рязанской», «Зёрна» (автор В.Бочков), программы Ольги Чуляевой «Акценты для власти» и Ирины Воронцовой «Губернские заметки». Некоторые из этих программ были показаны ведущими телеканалами Югославии и Словацкой Республики.

Ну а сегодняшний день ГТРК «Ока» – это уже современная страница, которая тоже станет славной историй рязанского телевидения, начавшего делать свои первые шаги в телеэфире три десятилетия назад.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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