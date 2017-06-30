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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Небо Родины

00:01 / РВ ТВ
В Захаровском районе поисковики приступили к подъему самолета времен войны
Илья Прокофьев показывает фрагмент детали самолета Сергею Иванову и Николаю Любимову
На снимке: Илья Прокофьев показывает фрагмент детали самолета Сергею Иванову и Николаю Любимову

Место события – окрестности села Большое Коровино. О том, что 17 октября 1941 года при возвращении с боевого задания из Серебряно-Прудского района Московской области на базу в Сасово в этих краях потерпел крушение дальний бомбардировщик «ДБ-3а», поисковикам рассказали местные жители.

Первыми копать на месте падения бомбардировщика начали ребята из клуба «Поиск» Академии ФСИН России еще в 2010 году. Однако тогда в ходе поисковых работ не удалось обнаружить ни двигателя боевой машины, ни деталей с номерами, которые могли бы удостоверить принадлежность бомбардировщика. По архивным данным удалось установить фамилии членов экипажа. Летчик Александр Колодкин остался жив (катапультировался при падении), штурман Борис Подорожный, воздушный стрелок-радист Борис Громов и воздушный стрелок Федор Сарамуд погибли. Останки их тел местные жители захоронили тогда на окраине села.

Упавшие во время войны самолеты поисковики находят нередко. Для этой работы уже создаются специальные профильные отряды. Член экспертного совета по авиации ООД «Поисковое движение России» Илья Прокофьев настолько досконально знает тему, что готов проводить по этому поводу семинары. Первый состоялся в прошлом году во Владимире, второй семинар-практикум организаторов движения «Небо Родины» – в поле у села Большое Коровино Захаровского района в эти дни.

– Семинары полезны тогда, когда проводятся не в залах домов культуры, а в полевых условиях, – говорит Илья Прокофьев. – Сейчас здесь работают ребята из разных городов России. У всех разный опыт в этом деле, и мы друг другу подсказываем, как правильно действовать.

На раскоп приехали специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, руководитель общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева. Они поинтересовались информацией, которая поисковикам уже известна, и провели встречу с представителями поисковых отрядов России. Главная проблема, волнующая сегодня поисковиков – оформление документов на перевозку останков бойцов от места, где их нашли, на родину. Существующие нормативы предписывают оформлять останки как «груз 200», а это вызывает существенные трудности.

– Решение этих проблем я возьму на себя, – сказал Сергей Иванов. – Постараюсь на ситуацию повлиять. Все-таки родные хотят, чтобы их герой был похоронен на родине. «Неподнятых» бойцов еще очень много.

На раскопе в присутствии почетных гостей поисковики обнаружили фрагменты двух тел летчиков, их парашютов, детали, а также фрагменты деталей самолета, имеющие номера. Все это в дальнейшем будет сверяться с архивными данными. Пока сведения предположительные и утверждать окончательно, что погиб именно экипаж Александра Колодкина, поисковики не спешат. Определять истину в поисковом деле – работа кропотливая, требующая немало усилий и времени. Этим благородным делом предстоит заниматься еще очень долго.

В 600 метрах от бомбардировщика «ДБ-3а» поисковики обнаружили еще один упавший во время вой­ны самолет. О нем пока ничего не известно.

– У нас хоть и не боевой регион, – говорит глава региона Николай Любимов, – но мы проведем «Вахту памяти» у себя. У нас своих полноценных поисковых «Вахт памяти» не было. Сегодня – первая. Спасибо всем, кто приехал из других регионов. Мы активнее будем развивать это движение в области. Нужно, чтобы все погибшие воины были подняты и захоронены с почестями.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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