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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

06-29-03 Дмитрий Панарин,
заместитель начальника Академии ФСИН России по работе с личным составом:

–Эта неделя в академии выдалась богатой на события. Ключевым стало участие наших курсантов в торжественном приеме Президента России. В Кремль были приглашены более 700 офицеров, с отличием окончивших военные вузы, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений со всей страны. Наши курсанты, трое юношей и трое девушек, отметили, что Президент России, несмотря на большое количество гостей, нашел время уделить внимание каждому. Участие в таком событии – гордость для офицеров и знак особого доверия. Уверен, это послужит стимулом для достижения нашими ребятами новых профессиональных высот в дальнейшем. Не многие выпускники могут гордиться тем, что лично получили напутствие от главы государства.

В Москве состоялось подведение итогов олимпиады Минюста России и ФСИН России. Ежегодно в числе ее победителей и наши курсанты. В этом году на конкурс было представлено 136 заявок, и только 24 вошли в число лучших. Среди них – научные работы трех наших курсантов. В своих исследованиях они затронули такие серьезные темы, как: противодействие коррупции, взаимодействие УИС с институтами гражданского общества и другие.

На этой неделе завершил свою работу профильный лагерь военно-патриотической направленности «Зарница» для трудных подростков из Рязанской области. Он проходит на базе нашего загородного учебного центра в Сельцах уже 22-й год. За это время в нем побывало около 1500 детей. В роли воспитателей – сотрудники вуза и курсанты старших курсов.

06-29-05 Оксана Кутукова,
руководитель туристского информационного центра Рязанской области:

– На текущей неделе в администрации Рязани вновь обсуждали тему территориального брендинга. Мне, как представителю сферы туризма, сферы услуг, просто необходимо было понимание, как мы преподносим наш город. В каком ключе позиционируем территорию для потенциальных туристов и гостей. Ключевая идея концепции «Рязань больше, чем кажется» для меня самой утвердилась несколько лет назад, и когда мое убеждение подтвердилось профессионалами в территориальном брендинге, укрепилось брендбуком, убедительными слоганами и визуализацией, это дало новый импульс и вдохновение для дальнейшей работы.

Рязань и Калуга подписали соглашение о сотрудничестве в развитии федерального туристического маршрута «Россия – родина космонавтики». Нет ни одного региона в ЦФО, с кем бы Рязань не объединяла та или иная история. Так и Калуга… Крупнейший ученый в области воздухоплавания, космонавтики и авиации К.Э. Циолковский родился в Рязанской губернии, в селе Ижевском. А все научные открытия были сделаны в Калужской области, куда переехала его семья. И чем не отличный повод создать межрегиональный маршрут и привлечь тем самым в Рязанскую область еще больше туристов. Идея давно витала в воздухе, и вот пришло время ее реализовывать и встраивать регион в федеральный проект «Россия – родина космонавтики».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 120 (5407) от 30 июня 2017 года
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